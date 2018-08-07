毛利率回升＋匯兌利益 光聖Q2 EPS拚1元 並帶動上半年虧轉盈

光通訊模組廠光聖 (6442)RF 連接器業績持穩，光通訊產品需求也回升，加上接單策略調整效益漸顯，預估第二季毛利率將回升超過 2 個百分點，加上美元升值挹注匯兌利益，單季 EPS 有機會挑戰 1 元，相較前一季每股虧損 0.52 元，營運顯著好轉，並帶動上半年虧轉盈。近兩年中國光通訊市場大調整，2.5G 的價格更陷入殺戮戰場，光聖積極轉向其他市場，並併策略性的調整接單策略，寧可保住獲利也不衝營收，第二季業績逐漸升溫，毛利率也有所改善。



目前歐洲已成光聖的光通產品主力市場，上半年法國電信、巴西等需求不俗。以前的最大客戶華為的營收占比也大大降低，目前在光通訊占比僅 1~2 成，整體營收占比更已經降到 10%。



RF 則受惠二大客戶搶進南美洲基礎建設市場，儘管上半年因客戶出貨時程遞延，整體出貨量也仍有去年表現，預估下半年訂單就會補回，今年業績有機會挑戰成長一成。



光聖在光通訊產品需求回升下，第二季營收回升至 6.83 億元，較前一季成長 18%，由於營收規模放大下，及產品組合改善，法人預估，毛利率將回升超過 2 個百分點，有機會達 14~15%，加上美元升值挹注匯兌利益約 7 千萬元，單季 EPS 有機會挑戰 1 元，相較前一季每股虧損 0.52 元，營運顯著好轉。上半年營運也將同步轉盈，EPS 有機會達 0.4~0.5 元。