華航孵電商小金雞 平台9月上線銷售逾萬種商品

華航 (2610-TW) 去年下旬宣布將擴大布局電商零售市場，經過近一年籌畫，預計今年 9 月開始試營運，提供超過 1 萬項的商品，涵蓋食衣住行，但僅對會員開放銷售以做出差異化，同時提供以哩程折抵，讓哩程累計有新用途。

華航說明，目前華夏會員共有 350 萬名，其中台灣會員就有約 250 萬名，無須再耗費多餘成本來開發新客源，而不同於其他電商平台，提供可以哩程支付折抵的方式。

華航零售除了有免稅品銷售，還有機上填寫訂購單的送貨到府服務與在網站上銷售貨品的 eMall，eMall 年營收約 1 億多元，未來在全新電商平台加入後，除了為會員開發更多的商品，也可擴大增加零售的營業額。

另一方面，華航也與渣打銀行宣布首創業界定存利息可兌換航空哩程，藉此擴大對高端旅客的服務。

對於客貨運近來表現，華航也指出，暑期旺季客貨運表現暢旺，客運平均載客率約 81%，票價在燃油附加費增加的影響下，略較去年調高一點，但調幅僅個位數。

華航強調，歐美航班需求熱絡，羅馬將從每周 2 班增為 3 班，倫敦因機隊使用吃緊維持每周 4 班，而安大略 9 月之後將改成晚去早，屆時還可增加更多東南亞中轉旅客，客運表現看佳。