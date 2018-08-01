華航進軍電商零售市場有譜 擬9月試營運 樂觀看待Q3客貨運表現

華航 (2610) 董事長何煖軒去年曾宣布將進軍電商零售市場，經過近一年籌畫，預計今年 9 月開始試營運，華航資深副總經理張志潔表示，平台上銷售的商品包括食、衣、住、行超過 1 萬項，僅對會員開放銷售，而會員除可付現金，還可用哩程折抵，讓累積哩程有新用途。張志潔指出，華航持提供交易平台，也將販售部分華航原創產品，如限量的華航機師夾克。張志潔說，華航電商平台最大優勢就是已有 350 萬的華航會員，其中台灣會員就有約 250 萬名，不須再耗費多餘成本來開發新客源，而電商平台提供會員使用哩程新用途，會員在於平台購物，可選擇支付現金或用哩程折抵。



張志潔表示，華航零售除有免稅品銷售，還有機上填寫訂購單的送貨到府服務與在網站上銷售貨品 eMall，其中 eMall 年營收逾 1 億元，未來在全新電商平台加入後，將可擴大增加零售的營業額。張志潔強調，華航重視品質，與合作商家達成共識，將提供產品爭議處理機制，銷售若有問題，華航將會負責。



此外，張志潔指出，華航暑期旺季客運平均載客率約 81%，票價在燃油附加費增加影響下，較去年調高一點，但調幅僅個位數。而歐美航班需求熱絡，其中羅馬從每週 2 班增為 3 班，倫敦維持每週 4 班，而安大略單純台美運量載客率約六成多，預計 9 月後將改成晚去早回，預估屆時可增加更多東南亞中轉旅客，目前看起來，客運在 7、8、9 月營運與去年差不多。至於貨運部分，張志潔表示，目前看來相當不錯。