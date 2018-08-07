台股失守萬一關卡 攻高看量能臉色 台積電明有望回穩

台股今 (7) 日受到電子三雄震盪走跌，終場收跌失守 11000 點和五日線，法人表示，接下來台股將「唯量是問」，要補量才會攻高，而觀察盤面上，台積電病毒事件影響，台積電總裁親上火線說明，緩解市場的擔憂，估計明日股價可望止穩，短期看來，估指數將於 10900 至 11200 點箱型區間盤整。

第一金投顧董事長陳奕光表示，台股失守萬一關卡，接下來唯量是問，要補量指數才有機會攻高，而觀察台積電股價表現，自病毒事件發生後，已跌了 3.2%，在高層親自上火線說明病毒事件經過，市場了解情況後，估計明 (8) 日股價有機會回穩。

此外，大盤要往上攻，也要觀察金融指數是否續強。陳奕光說，從宏觀角度來看，目前市場在走通膨行情，資金普遍流向股市避險。

若進一步觀察金融市場，會發現三個現象，包括第一、國際主要央行的貨幣政策正逐漸從量化寬鬆 (QE) 轉為量化緊縮 (QT)；第二國際旱災嚴重，農作物欠收；第三貿易戰已逐漸演變成貨幣戰，建議投資人可密切關注。

至於族群表現上，陳奕光表示，原物料價格上漲，包括塑化、水泥等族群可望受惠，另市場利差擴大的趨勢，金融股也有利多。整體來看，看好原物料族群和金融股，將是推升指數上攻的主要動能之一。

選股方向上，上市櫃公司法說會陸續登場，加上 7 月和半年報陸續公布，以及蘋果新機將於 9 月發表，投資人可留意法說會、營收和蘋果等相關題材。