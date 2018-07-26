〈Q3投資看這裡〉美元有三大結構性問題 估中長期將趨貶

美元指數近期仍維持 94 上下相對高檔位置，累計過去一個月美元升值 0.03%，近一季更強升 3%，不過，法人表示，美元本身有三大結構性問題，包括第一美國經常帳赤字佔 GDP 超過 3%；第二美國優先政策，強勢美元恐不利出口；第三則是財政赤字攀升，估計中長期美元將趨貶。

摩根多重收益基金產品經理陳若梅表示，聯準會今 (2018) 年有機會升息兩次，明 (2019) 年再升息 3 至 4 次，預計到明年底，聯邦基準利率不排除來到 2.75% 至 3% 的中性水位，在利差擴大預期下，美元上半年表現超乎預期。

陳若梅認為，美元本身具有結構性問題，首先是美國經常帳赤字佔 GDP 超過 3%，其次為美國總統川普的美國優先政策，在強勢美元之下恐影響出口，並不利其政策方向，第三則是美國祭出財政政策以提振經濟的同時，也使得財政赤字攀升，中長期美元走弱機率大。

而隨著聯準會採溫和升息漸進式縮表，加上新興市場基本面改善，只要新興貨幣不再大幅度貶值，且強勢美元趨勢放緩，國際資金將可望率先回流新興市場。

盤點歷年 8 月強勢市場，近 5 年前十名的強勢市場，囊括新興國家與成熟市場，且三大新興市場皆榜上有名，包括亞洲的中國、新興歐洲的俄羅斯、波蘭、捷克，以及拉美的巴西、阿根廷等。

投資布局上，目前全球經濟成長無虞，美國維持在成長軌道，新興市場搭著成熟國家成長列車，企業獲利持續上揚，在投資布局上，建議投資人透過區域、國家分散布局，採取多元化策略。