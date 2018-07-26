LINE Pay首次海外釋股 北富銀、聯邦銀合計投資逾47億元

金管會即將開放網路銀行設立，銀行端鴨子划水展開網銀布局，LINE Pay 於昨 (25) 日董事會通過首次海外釋股，接受富邦金 (2881) 旗下台北富邦銀 (簡稱北富銀)、聯邦銀(2838) 合計投資總金額逾 47 億元，北富銀認購金額 31.58 億元、比重 19.99%，聯邦銀投資金額 15.8 億元、比重 10%，合計兩家公司持股比重 3 成，認購 1.64 萬張增資新股，換算下來每股認購價約 288 元。LINE 表示，計畫透過釋股與台灣銀行業者建立合作關係，北富銀、聯邦銀皆看準行動支付的發展潛力，將與 LINE Pay 共同推動「無現金、無錢包」的行動支付時代，惟兩家銀行的投資決議，需待主管機關核可後始得進行。



北富銀指出，行政院宣示「2025 年行動支付普及率達到 90%」政策目標，透過行動支付，客戶可以更低成本享有更便利的支付服務，落實「生活即金融，金融即生活」智慧國家的願景。



LINE Pay 至今年 6 月底在台註冊用戶已累積超過 300 萬，全台有 7 萬 3,000 個支付據點，係台灣第一大行動支付服務，在今年 3 月份的 LINE 台北年會中宣佈，LINE Pay 今年的發展重點為開拓更多元的支付方式，也將持續新增支付場景至交通、個人轉帳、帳單付費、觀光商圈、夜市、中小商店等面向。

