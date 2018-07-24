UBS：預計明年殖利率曲線倒掛 市場恐慌但還不會引爆賣壓

瑞士銀行資產管理公司 (UBS Asset Management) 指出，如果殖利率曲線由趨平變為倒掛，市場可能在 2019 年年底前進入一種恐慌模式，但不會演變成大規模的拋售。

殖利率曲線是指 2 年期美國國債與 10 年期美國國債之間的殖利率差，兩者差距縮小，將讓殖利率曲線趨平，一旦短期利率高於長期利率，則為殖利率曲線倒掛，過去多次經驗顯示，這是經濟衰退的領先信號。

10 年期美債殖利率減去 2 年期美債殖利率之利差 圖片來源：Fred

短期利率高於長期利率，意即市場認為短期借貸的風險高於長期借貸，若經濟環境健康，這種情況並不合理，因為長期的不確定性較高、更難預測，殖利率理應高於短期借貸。

殖利率曲線倒掛的問題，近來已引起美國聯準會高度重視，包括今年 6 月召開的會議中，委員們也向主席鮑爾 (Jerome Powell) 提到相關擔憂。一些分析師相信，當前的問題在於短期利率上升，而短期上升的原因是貨幣政策收緊，而短期融資的需求過多，則是由於投機和投資過多，這些都與經濟衰退關聯不大。

UBS 資產配置主管 Erin Browne 認為，美國國債殖利率曲線將繼續變平，並將在 2019 年底發生倒掛。但她強調，投資人不應將倒掛視為衰退將至的信號，因為利率的絕對值仍舊非常低，因此倒掛對金融狀況的影響將會小於過去。

Browne 說，殖利率曲線倒掛不至於帶來沉重的賣壓，雖然這種情況出現，將導致波動率上升，但基於相較經濟成長，殖利率的絕對值仍舊偏低，倒掛不會引發市場的拋售潮。

摩根士丹利在本月早前的報告也預測，殖利率曲線將在 2019 年中期發生倒掛。