柏南奇：殖利率曲線倒掛並不意味著經濟就要衰退

美債殖利率曲線近年來持續平坦化，目前距離倒掛已經不太遙遠。在大量分析師眼裡這是美國經濟要出現衰退的最重要信號，但前聯準會主席柏南奇對此並不認同。

美債殖利率曲線之所以出現當前的異象，表面原因在於短端利率的上升速度比長短利率上升速度要快，導致二者的差距越來越小。聖路易斯聯儲數據顯示，截至 7 月 17 日，10 年期美債與 2 年期美債利差縮小至 24 個基點，為 11 年來最低水平。

分析師之所以將殖利率曲線倒掛視為美國經濟衰退的信號，是因為在過去 50 年的歷史中，這是每一次經濟衰退前必然出現的異象，無一例外。在聖路易斯聯儲監測 10 年期美債與 2 年期美債利差的走勢圖中，還特別將美國經濟衰退期標註了出來。

但在柏南奇看來，現在已經不同於過去，這個指標已經失去了信號意義。

在周二的一場回顧 2008 年金融危機的論壇上，柏南奇表示，從歷史上看，殖利率曲線倒掛的確是很好的判斷經濟下滑的信號，但現在可能已經不是了，監管的改變以及量化寬鬆政策都導致其市場信號意義被扭曲。他稱：

從短期經濟前景來看，我們看到的一切都很強勁。

在上一輪美國經濟衰退前，美債殖利率曲線是在 2005 年底開始倒掛，緊接着 2006 年 2 月柏南奇就任聯準會主席，2007 年 6 月美債殖利率曲線結束倒掛狀態，但半年後美國經濟就進入了衰退。

在近日報告中，摩根士丹利策略師 Sam Elprince 預計，今年年底，10 年期美債殖利率將跌至 2.75%，到 2019 年中期則進一步下跌至 2.50%。屆時，2 年期美債殖利率應保持在 2.55% 的水平，殖利率曲線由此出現倒掛。

儘管並不認同殖利率曲線倒掛是經濟衰退信號的說法，柏南奇也表達了對美國經濟的擔憂，而觸發這種擔憂最重要的因素，就是美國政府債務的快速飆升。

在同一場活動上，美國前財長 Henry Paulson 也提到了類似的想法，他稱：

如果我們不採取行動，那就是我們確定將要面臨的財政或者經濟危機。

它會慢慢勒死我們。