鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-25 16:30

儘管中東地緣衝突與油價飆升佔據新聞頭條，債市正悄然釋放一個更為深刻的警訊，全球長期借貸成本正受到結構性因素的強力支撐，即便美伊戰火平息，利率也可能「卡在」高位不退。

最新市場動態顯示，美債名目殖利率的攀升，主要由「實質殖利率」(即扣除通膨後的真實借貸成本) 所驅動，反映出投資人對財政赤字、債務負擔及 AI 投資熱潮的深層憂慮，而不僅僅是對短期油價的恐慌。

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數據顯示，美債 10 年期殖利率上星期一度逼近 4.7%，隨後回落至 4.56%，但整段漲勢幾乎都是由實質殖利率上升推動。

巴克莱銀行美國通膨策略主管 Jonathan Hill 指出，若市場僅擔憂通膨，通膨預期指標如盈虧平衡利率應大幅飆升，但事實上，即便美伊戰事持續，美債 10 年期盈虧平衡利率仍較 2022 年 Fed 激進升息時低 50 個基點，這意味著推升利率的真正動力來自於公共債務的急劇擴張、更高的「中性利率」，以及 AI 熱潮帶來的資本支出狂潮三者間的交互作用。

摩根大通執行長戴蒙上周警告，美國利率恐因政府借貸需求與對美債需求的失衡而進一步大幅攀升。

高盛實質貨幣利率銷售主管 Phillip Lee 也表示，持續的財政赤字與對債務可持續性的疑慮，迫使投資人要求更高的風險溢價才願意持有長債。

ING 美洲區域研究主管 Padhraic Garvey 強調，即便作為全球能源樞紐的荷姆茲海峽重啟，抑制了通膨預期，居高不下的實質殖利率仍將支撐長債利率維持在偏高水準。

值得注意的是，AI 技術發展正成為一把雙面刃。雖然長期有望透過提升生產力抑制通膨，但短期內，科技巨頭為興建大型資料中心並採購半導體所進行的大規模發債籌資，正加劇市場供給壓力。

同時，AI 帶動的經濟成長預期，也使得資金更傾向流入股市，債市必須提供更具吸引力的收益率才能留住資金。

市場年初普遍預期聯準會 (Fed) 將降息，如今交易員反而開始定價今年可能不得不升息。