好薪情！Nike為全球7500位員工加薪

為提升企業文化，消弭職場性別歧視與霸凌問題，知名運動品牌 NIike (NKE-US) 週一發給員工備忘錄中宣布，繼內部薪酬審查後，NIike 為提倡企業文化，將為約 7500 位員工調薪並調整獎金發放方式。消息傳來震驚業界。

NIike 表示，這是為了塑造讓員工感受認同與支持的企業文化，預計有 7500 位員工受惠，薪資調整將於 8 月 1 日正式生效。加薪對象將會擴及全球 10% 員工，不受性別、地理與部門的限制，將涵蓋所有階層單位。

此外，獎金發放方式也有調整，將以公司整體成功為主要考量，不再以特定員工和團隊表現來發放獎金，而符合股票獎勵資格的員工也將有更多獎勵選擇。

這次調薪舉措起因於多月前，前 NIike 女性員工向《華爾街日報》爆料該公司職場性別歧視與霸凌問題嚴重，宛如「男性俱樂部」。

當時 NIike 執行官 Mark Parker 立刻發起秘密調查，並開除涉嫌不當行為的 6 名高階主管，最被看好的接班的品牌總裁 Trevor Edwards 和品牌全球總經理馬丁 Jayme Martin 都被革職。

爾後，Parker 向媒體發布聲明，我們專注於讓 NIike 擁有更具包容性的企業文化，並調整管理階層更具多元性。

Parker 並在員工大會中向不滿的員工致歉並表示，NIike 將全力改善薪酬與培訓管理計畫，以反映同工同酬與勞動多元化的企業目標。