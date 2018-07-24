〈財報〉Alphabet第二季獲利遠勝預期 盤後一度漲逾5%

谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 週一公布第二季獲利高於預期，盤後股價應聲大漲 5% 以上，隨後漲幅收斂至 3.5%。

財報最重要數據 — 調整後 EPS：11.75 美元 vs 9.59 美元 (Thomson Reuters 調查的分析師預期共識) — 營收： 326.6 億美元 vs 321.7 億美元 (Thomson Reuters 調查的分析師預期共識)

歐盟甫以 Android 手機軟體壟斷為由，對 Alphabet 祭出 50 億美元天價罰款，Alphabet 也已列為單獨的營業費用上，影響其未經調整的 EPS，若包含罰款，Alphabet 的 EPS 為 4.54 美元。

谷歌廣告業務營收第二季達 280 億美元，一如既往占該公司營收最大宗。與此同時，含雲端業務和硬體銷售等「其他營收項目」為 44 億美元。

Alphabet 在財報中還詳列了「其他投資」的營收和虧損，例如醫療保健公司 Verily、網路服務供應商 Fiber，以及自動駕駛汽車公司 Waymo。

「其他投資」第二季營收 1.45 億美元，去年同期為 9700 萬美元。然，營業虧損也增加，自去年同期的 6.33 億美元增加至 7.32 億美元。

谷歌的流量獲取成本 (TAC)，含支付給蘋果等手機廠，使其使用搜等自家服務的費用為 64 億美元，占廣告營收 23%，較去年同期的 24% 占比下降。

Alphabet 多年來一直提醒，由於行動搜尋漸成為營收推手，所以 TAC 金額勢必上升，財務長 Ruth Porat 上一季便建議，自第二季開始，TAC 將以營收占比的方式呈現，較為客觀。

GBH Insights 分析報告指出，「TAC 占比較預期下降，這顯然是第二季財報很清楚正面的重點。」

資本支出自去年同期的 28 億美元跳增至 55 億美元，接近翻升一倍。

財報法說會上，Porat 將資本支出激增的因素指向對數據中心與設施以及生產設備的投資。

不含歐盟罰款的衝擊，Alphabet 營業成本年增 24% 至 109 億美元，主要係因 R&D 投資增加。

