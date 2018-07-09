本週操盤筆記 (0709-0713)：

一. 小米 IPO 上市：

中國科技巨頭小米訂於 7 月 9 日於港股主板正式掛牌上市，成為港交所「同股不同權」新規上路以來的首例。

小米創辦人雷軍在週日 (8 日) 的一封公開信上宣布，小米每股承銷價為港幣 17 元，換算估值約落在 543 億美元，將創下有史以來全球科技股前 3 大 IPO。

目前已有 7 間基礎投資者：國開行基金、天海投資、中國移動、中投中財娛樂、中國招商局、保利集團、美國高通等認購 11.58% 股權，另外包括香港首富李嘉誠、阿里巴巴創辦人馬雲、騰訊馬化騰等，也以個人名義申購，合計集資近港幣 240 億元。

二. 中國公布 PPI、CPI：

本週中國將公布 PPI 與 CPI 成長率，目前市場預期，中國 6 月份 CPI、PPI 增速都將進一步加快，而中國又為「世界工廠」，估計 PPI 的加速增長，將帶動終端產品價格的進一步走高，並刺激全球通膨率上升。

而本週美國也將公布 PPI 與 CPI 增速，目前市場亦預期，美國核心 CPI 將進一步走高至 2.3%，通膨的正向上行也將成為 Fed 繼續升息的重要支持。

三. 聯準會 (Fed) 主席鮑威爾前往國會聽證：

本週 Fed 將披露主席鮑威爾 (Jerome Powel) 準備前往國會做的半年度「貨幣政策」報告證詞。

而市場經濟學家除了正關注 Fed 貨幣政策未來走向以外，更關心對於全球貿易戰所形成的通膨壓力、以及美國國內財政政策擴張，Fed 將有何良策應對。

四. 美股陸續公布財報：

本週美股金融股如摩根大通 (JPM-US)、花旗集團 (C-US)、富國銀行 (WFC-US) 等都將公布新一季財報，其中又以摩根大通財報最受市場注目，因摩根大通目前為美國資產最大銀行業，是故摩根大通財報也被視為美國投資銀行的營運風向球。

上一季摩根大通的固定收益業務 (FICC) 與股票業務營收，均打破了歷史新高，目前市場分析師預期，在 Fed 持續執行升息循環的環境下，美股金融業的利差益可望進一步加強，續看好摩根大通 FICC 部門在 Q2 之表現。