貿易戰與地緣政治風險升 超過1/3主權基金欲減持股票

根據投資管理公司 Invesco 的調查，在貿易戰與地緣政治風險提升，以及股市估值過高情況下，35% 接受調查的主權基金 (sovereign fund) 表示，計畫降低投資組合中股票的占比，分散投資風險。



此調查在今年 1 月至 3 月進行， Invesco 共訪問了 126 位主權基金投資者，他們管理約 17 兆美元的資產，結果顯示，在投資組合中，股票以超過債券成為占比最大的資產類別，股票占比從 2017 年的 29% 提升至 33%。

當中約 4 成的投資者表示，他們認為目前投資組合占比分配沒有問題，但 35% 的受訪者則指出，以中期來看，他們計畫降低股票的占比。

去年主權基金的投資報酬率達到 9.4%，比起 2016 年的 4.1% 有明顯改善，但基金經理人對 2018 年的前景看法較不樂觀，預估今年的回報率為 5.8%，低於目標值的 6.5%。

主權基金對全球股市最大的擔憂為，全球貿易緊張局勢加劇、地緣政治風險提升以及股市估值在絕對值和相對值部分都被高估。

美國和中國的貿易戰在 7 月 6 日正式開打，分別針對對方總價值約 340 億美元的商品課徵高額關稅，投資者擔憂針鋒相對的關稅措施，會傷害出口國的經濟發展，並影響全球經濟成長。

主權基金正在將資金轉移至替代商品，包含投資私募股權、房地產或基礎建設。此外，他們對私人信貸的興趣增加，約 63% 的受訪者表示，他們在過去 3 年中增加此資產類別的配置。

在個人投資方面，多元化投資組合也很重要，專家指出，雖然投資債券相對較安全，但將資金全部放在債券是不智之舉，因為債券相對報酬較低，在扣除稅收之後，可能會低於消費者物價指數的上揚。

投資組合中應包含流動資產與債券，但別忽略其他資產類別，根據自身需求與可承擔風險進行選擇，房地產的流動性較低，黃金為對沖貨幣下跌風險的選擇，專家建議，投資組合中應含有股票基金。