銀隆系告急：產業園已經大部分停產 董明珠強力救助

2016年12月，大連萬達集團、中集集團、董明珠、燕趙匯金、江蘇京東邦能投資管理有限公司與珠海銀隆簽訂30億元增資協議，5方獲得珠海銀隆22.39%的股權。堅瑞沃能旗下的深圳沃特瑪新能源電池有限公司曾是珠海銀隆的供應商之一。

5月31日是珠海格力電器股份有限公司(000651-CN)(簡稱格力電器)董事長董明珠第二個任期的最後一天。但格力電器換屆選舉的候選名單並未在預期的時間內發布。

當下，64歲的董明珠，已不再是單純的格力電器職業經理人，早就深度綁定格力。在某種程度上，董明珠已成為格力的企業標簽，象征著這個企業的文化。伴隨著格力集團的產業擴張，和董明珠的名字緊緊連接在一起的已不僅僅是「格力」，還有銀隆新能源股份有限公司(曾用名珠海銀隆，以下簡稱珠海銀隆)。

自2016年12月，董明珠表示要以全部資產投入到珠海銀隆之後，一個名不見經傳的珠海新能源企業就一直走在輿論的風口浪尖。「話題人物」董明珠在給其帶來知名度和資源的同時，也使得這家企業所面臨的經營問題同樣被聚焦。

《中國經營報》記者了解到，珠海銀隆在邯鄲的產業園已經大部分停產，成都園區的運營狀況起伏不定。除天津工廠存在庫存積壓現狀外，珠海銀隆的珠海總部還存在業績疲軟問題。和部分格力系員工類似，被欠款的銀隆系供應商同樣期盼「董姐姐」連任，在他們眼中，這是銀隆最後的生機。

同時，頗為惹人關注的還有格力體系的深度介入和關聯。目前，除了業務層面的關聯，知情人士透露，珠海銀隆在珠海總部、成都基地等處的多位高管已經被「格力系」員工所替代。此外，珠海銀隆的股東方也與格力集團近期擬收購的長園集團存在多層次關聯。

5月28日，記者就銀隆相關問題至珠海銀隆總部表達采訪訴求，珠海銀隆市場部負責人陳雪賢以「不清楚具體情況、需要進一步核實」為由回應大部分問題。其明確回應的問題僅有，河北銀隆的工廠未來可能會有一個自動化的整改。隨後記者也曾多次溝通，至本文發稿，珠海銀隆方面並未對相關問題作出正面回覆。

「銀隆系」告急

成立於2012年的河北銀隆新能源有限公司(以下簡稱河北銀隆)位於邯鄲武安，這裏也是珠海銀隆目前實際控股人、原董事長魏銀倉的老家。當地人告訴記者，為了支持產業園的業務，邯鄲政府特地在該國道邊另辟一條路直達銀隆。

「我這樣跟你說吧，比如原來有100人，現在只有10個人。」5月21日，河北銀隆園區東門附近一位經營餐飲的小商販告訴記者。據其介紹，以前上午9點之前能賣個200~300元，現在只有六七十元，有時候就是四五十元。「這個廠子基本上說就是倒閉了。」

記者實地驗證發現，該園區的電池廠區的5個作業車間中，其中4個是停工狀態，內部作業機器完備，車間內空無一人。據了解，目前在作業的3號車間主要生產圓柱體電池。記者了解到的一份離職員工名單顯示，5月8日~5月15日，河北銀隆登記離職的員工人數達45名，工種包括技術員工、QC檢測以及一線員工，其中主要以一線員工為主。

無獨有偶，成都市銀隆新能源有限公司(以下簡稱成都銀隆)業務關聯方、廠區員工以及周邊商戶等多個獨立信源均向記者反映，自2017年7月以來，成都銀隆的業務量如過山車一樣起伏。2018年春節至5月初，有將近3個月的時間，成都銀隆的整車廠都處於半停工狀態，即生產線雖然沒完全停掉，但因為沒有訂單，工位大批銳減。

在成都銀隆行政樓前的LED屏幕上，「大幹紅五月，全員保銷售」的十個大紅字醒目地顯示著。廠區的一位建築工告訴記者，距離上次「大幹一百天」的標語出現已有數月時間，這意味著，銀隆又有訂單了。

據成都銀隆在職員工李磊介紹，春節以前，廠子忙過一陣子，過年後就沒有訂單了，很多工位就停掉，也走了很大一批人。直到5月，珠海市政府下了一個260余輛的訂單，廠區才又開始忙活起來。

另據自稱是格力電器(石家莊)工廠的一位外包工介紹，這批訂單的交付時間是6月初，他們是來緊急支援的，最近又新進了數十名員工，正在加班加點趕工。多名成都銀隆的在職和離職員工，均傳達了類似的信息。

但是，那些沒有停工的產業園也並非高枕無憂。據天津廣播電視台4月20日播出的《百姓問政》欄目，天津銀隆新能源有限公司總經理高潮自曝，天津銀隆目前有價值7億元的500輛新能源汽車在廠區積壓，主要原因系資金預算和充電站基建等不足。

此外，遠在珠海的總部業績也大不如前。據珠海員工內部員工介紹，自2017年以來，珠海總部業績出現較大下滑，明顯的變化就是由原來「兩班倒」(每班12小時)改為每天工作8小時，「之前工作一直不飽和，直到最近才又忙乎起來」。

值得註意的是，銀隆系已經呈現資金緊張征兆。除了1月《財經》報道的珠海銀隆拖欠供應商貨款不少於10億元，邯鄲、成都、珠海三地的多位銀隆員工反映，銀隆公司存在拖欠貨款的現象，拖欠時間3~10天不等。

另外，根據2015年12月28日河南省新鄉市牧野區人民法院(以下簡稱新鄉法院)執行裁定書《河南天豐鋼結構建設有限公司與河北銀隆新能源有限公司加工承攬合同糾紛執行裁定書》(2015)牧執字第834號，河南天豐鋼結構建設有限公司(以下簡稱天豐公司)於2014年2月28日向新鄉法院要求河北銀隆支付欠款40521.40元及利息損失，判決生效後河北銀隆並未依法償債，天豐公司隨即向新鄉法院申請強制執行。該法院於2015年11月10日立案執行，但在執行過程查明，河北銀隆暫無財產可供執行。

「一般法院說某公司沒有財產可供執行，就意味著這個公司什麽都沒有了。」 浩天安理律師事務所合夥人王曉華告訴記者。據其介紹，一般公司的土地、廠房、設備等固定資產如果在不被查封的情況下沒有可供執行的財產，則表示這些固定資產此前已經抵押出去了。

「格力系」接手

在珠海當地，可見部分路線的公交車標有「格力銀隆」的字樣。據一位格力離職員工介紹，這批車源於此前格力電器的「收購烏龍」，當時銀隆方面以為格力電器的收購計劃會如約進行，遂有一批車輛是以「格力銀隆」定制。

2016年末，董明珠欲使格力電器持股珠海銀隆。據格力內部員工介紹，在收購珠海銀隆的股東大會召開前，格力電器已經開始面向員工出售銀隆股票，當時銀隆的股票非常緊俏，也不是誰想買就能買，想買多少買多少，也是限購的。

根據前述員工的敘述，格力電器對內部員工出售銀隆股票操作方式為：格力公司內部提供一個賬戶，用員工認購的方式籌集資金來收購銀隆，以某一銀行為中間機構來統一操作，收購計劃失敗後又統一返還。格力電器市場部部長陳自力向記者確認，格力電器曾面向內部員工出售過珠海銀隆股份。

投資鎩羽並未阻礙格力電器與珠海銀隆的後續合作。據格力電器2017年2月公告，格力電器擬與珠海銀隆將在智能裝備、模具、鑄造、汽車空調、電機電控、新能源汽車、儲能等領域進行合作。在同等條件下，一方優先購買對方的產品和服務。雙方以一年為周期，相互優先采購和總金額不超過人民幣200億元(2017年雙方實際關聯交易額為19.42億元)。

根據珠海市工商資料，目前珠海銀隆的個人與機構共有22家投資方，其中一半為有限合夥企業，合計持股比例為15%，可查的已退出投資機構為北京燕趙匯金國際投資公司(以下簡稱燕趙匯金)。

2016年12月，大連萬達集團、中集集團、董明珠、燕趙匯金、江蘇京東邦能投資管理有限公司與珠海銀隆簽訂30億元增資協議，5方獲得珠海銀隆22.39%的股權。增資後珠海銀隆的估值為134億元。彼時董明珠以7.46%的股權位列珠海銀隆第五大股東。

至2017年2月，經過兩次增持以及燕趙匯金7.46%的股權受讓，董明珠持有珠海銀隆17.46%股份，成為第二大股東。據網易財經報道，股權穿透後，燕趙匯金與格力電器董事、格力河北經銷商徐自發存在千絲萬縷的關系。

董明珠入主珠海銀隆之後的8個月，帶領其共簽下總計約800億元的7個新能源產業園項目。產業園區分別位於珠海、邯鄲、石家莊、成都、蘭州、天津和南京。

事實上，源於董明珠在各大公開場合的「背書」，在普通人的眼中，珠海銀隆早已與董明珠本人以及格力公司緊密相連。在成都金華鎮，當地居民在說標的物時，會直接用「董明珠的銀隆」來表達，而不是實際控股人魏銀倉。

記者在實地驗證中亦發現，有格力電器(合肥)分公司的負責人事的工作人員前去河北銀隆做專場招聘，以輔助解決河北銀隆的員工安置問題。此外，為保障成都銀隆大訂單如期交付，也有格力電器(石家莊)分公司的員工前去緊急支援。在彼此的眼中，他們是「兄弟公司」。

此外，據多個獨立信源表述，目前珠海銀隆和成都銀隆的大部分高管已經被替換，接任者出身於格力系。在4月的博鰲論壇上，董明珠表示格力的員工看重的是銀隆及新能源的發展前景，即便薪資待遇大幅降低也自願前去。然而知情人士卻告訴記者，前去銀隆履新的管理層，薪資待遇會比在格力時高出30%~50%，且職務上一般都會有所提升。

據了解，目前格力出身的銀隆高管正在對銀隆內部進行整改，從生產質量到供應鏈體系，均嚴格把關，試圖規範銀隆生產和銷售體系。但在一位資深動力電池行業人士看來，銀隆的根本問題在於所用的汽車電池續航裏程太短。

另有接近南京公交公司人士表示，比起銀隆，他們實際上更願意購買比亞迪的新能源客車，因為後者續航裏程較長，而銀隆的車跑半程就要充電，還需要針對這個問題另做車輛調配和值班安排，購車量也會因此增加。

「以投資換市場的路子基本上也走不通了，地方政府本身采購有限，客車質量不過關很難再有後續訂單。」 前述動力電池從業人士稱。

多元化「轉身」

在家電制造業的轉型熱潮中，與海爾、美的靠海外並購關聯企業不同，格力電器分別做過冰箱和手機等業務。2015年早期，格力電器推出手機產品，以董明珠的照片作為開機畫面。

據記者獨家掌握的一份格力電器內部資料，早在2016年年末，格力電器在做內部SWOT(優劣勢)分析時，就認為家電行業已經進入惡性競爭階段，把家電行業增速放緩列為「威脅因素」，認為格力電器除空調產品外其他產品市場份額較低，缺乏競爭力。

「董總(董明珠)投資一個項目和別人的目的是完全不一樣的，沒有為自己謀利益的投資是無可厚非的。」陳自力說。他表示彼時格力的業務發展需要一種多元化的拓展，珠海市也需要再造一個支柱性產業。董明珠選定銀隆作為投資對象，是因為其掌握了鈦酸鋰核心技術。

在陳自力看來，我國的儲能產業還處於待發展階段，且能源結構中清潔能源占比較小，而制約清潔能源發展的就是儲能技術。他認為相較於三元鋰等電池，鈦酸鋰比較具備優勢，且銀隆總部在珠海，投資具備「天時」「地利」。

但沈陽蓄電池研究所的一位副所長告訴記者，儲能看重電池的能量的轉換效率、溫帶的寬度及電壓的安全。目前在儲能方面性價比較高的是鉛酸電池。而能量密度較低的鈦酸鋰電池實際上已經是老舊的淘汰產品，一般企業都不再做這方面的研究和生產。

2018年以來，格力系有兩件事令業界頗為意外。4月25日，格力電器發布年度公告，一改11年分紅慣例，宣布2017年盈利不分紅。

2017年度格力電器營收1482.86億元，同比增長37%，凈利潤224.02億元，同比增長45%，均創出歷史新高。一份獨家資料顯示，2017年8月~2018年8月，格力系在中部某省份的區域性商業銀行短期借款突增至13億元，其中有超過1億元的流動資金信用貸款。而在此前的7年間，格力系在同家銀行的短期貸款29.28億元。

格力電器對不分紅的解釋為：公司留存資金將用於生產基地建設、智慧工廠升級及智能裝備、智能家電、集成電路等新產業的技術研發和市場推廣。

在隨後的5月15日，格力集團宣布以每股19.80元要約價格(較停牌前股價溢價約14%)向長園集團(600525-CN)全體股東要約收購2.65億股股票，所需資金約為52.46億元，佔到長園集團總股份的20%。格力電器稱，該收購是集團操作，與格力電器無關。

在華南地區的一位區域經濟研究員看來，格力系左手銀隆右手長園，可能出於戰略轉型的需要。問題頻發的珠海銀隆能為其提供新能源汽車的生產資質，已經被證明市場認可度較低的鈦酸鋰技術也可以通過戰略切換來彌補，比如可以轉向長園集團的磷酸鐵鋰。整頓完成後其在新能源市場大有可期。

據了解，長園集團主要提供應用於制造業的新材料原料配料。其中和新能源汽車相關的為：鋰離子電池電解液添加劑、鋰離子電池隔膜、鋰離子電池正極材料(以磷酸鐵鋰為主)等產品。

珠海銀隆與格力集團擬溢價收購的長園集團關聯甚密。珠海銀隆的投資方陜西省現代能源創業投資基金有限公司、珠海冷泉投資合夥企業(有限合夥)背後均由陜西省國資委直接或間接持股。而長園集團的控股子公司拉薩市長園盈佳投資有限公司，在2017年中持有堅瑞沃能(300116-CN)4.81%股份。堅瑞沃能的前身為陜西堅瑞消防股份有限公司。雙方公司背景均部分指向陜西省西安市。

此外，堅瑞沃能旗下的深圳沃特瑪新能源電池有限公司曾是珠海銀隆的供應商之一。

另一方面，珠海銀隆與長園集團還存在共同的持股股東。企業註冊信息查詢平台顯示，持有珠海銀隆1.4392%股份的青島金石灝汭投資有限公司股權穿透後實際為中信證券股份有限公司(以下簡稱中信證券)獨資。而中信證券同時又是長園集團持股1.83%、排名第十的大股東。

值得一提的是，前述研究員表示，格力系投資新能源汽車領域的做法，可以對比寶能進軍新能源汽車領域來看，後者可能更多的是一種投資行為。在他看來，資本運作需要切實的項目來支撐，目前扛起綠色實體經濟大旗的項目，在資本市場運作時會非常遊刃有余。

(註：文中所有員工和商戶均為化名。)

來源：中國經營報 作者：吳小飛、張洪傑

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