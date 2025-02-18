泓辰材料今年建鋰錳鐵示範產線 年產能2200噸

鉅亨網記者魏志豪 馬來西亞 2025-02-18 13:12

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電池正極材料領導廠商泓辰 HCM(3616-TW) 今 (18) 日宣布，深耕多年的鋰錳鐵 (LMFP) 開花結果，今年將設置年產能 2,200 噸的示範產線，未來邁向萬噸級產能。董事長陳宏力表示，鋰錳鐵材料已納入美國能源部補助計畫，成為「讓美國再次偉大」受惠供應鏈。

鋰錳鐵電池具有磷酸鐵鋰 (LFP) 的安全穩定性與低成本，並通過添加錳元素提升電壓與能量密度，使續航能力接近三元 (NCM) 鋰電池。鋰錳鐵具有更長周期的使用壽命，特別適用 BBU、大型儲能、重型車輛，應運層面包含 AI、軍工、電動車等戰略產業。

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泓辰在美國第二十四屆先進車輛電池論壇 (AABC) 上，獲得美國能源部公開推薦。更重要的是，美中科技貿易戰氛圍下，美國能源部已撥款 18.2 億美元給 14 個專案，積極打造美國電池供應鏈，泓辰獲美國能源部推薦，成為重要合作標的材料廠商。陳宏力強調，這彰顯鋰錳鐵技術商品化的價值，更讓台灣展現對全球鋰電池產業的影響力。

在 2025 年初美中貿易戰重啟，中國大陸商務部今年初隨即宣布，擬新增限制出口「電池正極材料製備技術」，執行重點在鋰錳鐵技術管制。由於中國大陸在全球鋰離子電池正極材料的產量占比逾 8 成，因此各國電池供應鏈積極發展自主化，其中佔電池成本百分之四十的正極材料被視為重要戰略物資，一旦技術管控開始執行，泓辰將成為鋰錳鐵非中的供應鏈首選。

泓辰從 2010 年起即投入鋰錳鐵技術開發，並與工研院材化所共同合作，成為全球首家量產的公司，並於去年 12 月在美國 AABC 首度發表公司自產正極材料粉體設備，更可快速調適正極材料配方，以配合海內外客戶不同性能要求之電動車電池規格。