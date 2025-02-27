〈美股早盤〉主要指數漲跌互現 受輝達財測、川普關稅言論影響

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-02-27 22:51

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美股主要指數周四 (27 日) 漲跌互現，因人工智慧 (AI) 領頭羊輝達 (NVDA-US) 的樂觀財測緩解的該產業需求降溫的擔憂，不過最新出爐的初領失業金人數攀升、川普對關稅的最新言論，抑制主要股指漲幅，那指、標普、費半指數均走跌。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 90 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數跌逾 220 點或近 1.2%，標普 500 指數跌近 0.4%，費城半導體指數跌逾 2.4%。

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美國總統川普周四表示，對墨西哥和加拿大的關稅將按計劃於 3 月 4 日生效，因為來自這些國家的毒品仍然大量進入美國，與此同時對中國進口商品的關稅將在同一天額外再徵收 10%。對中國的新關稅是在上個月已經實施的 10% 關稅基礎上再加徵 10%。

美股開盤前主要指數期貨走高、美債價格走低，交易員在一連串剛出爐的經濟數據中尋找有關美國經濟健康狀況的線索，同時也在衡量川普最新關稅威脅對全球貿易的影響。標普 500 指數期貨上漲 0.5%、美國 10 年期美債殖利率上升 3 個基點至 4.29%，彭博美元現貨指數上漲 0.2%。

根據美國商務部公布最新數據，去年第四季實質國內生產毛額 (GDP) 季增年率修正值報 2.3%，符合市場預期並與初值持平。儘管比去年前幾季增速有所放緩，但仍展現經濟韌性。

美國去年第四季個人消費支出 (PCE) 物價指數季增年率報 4.2%，符合市場預期並與初值持平，較去年第三季的 3.7% 大幅升溫；去年第四季核心 PCE 物價指數季增年率修正值報 2.7%，高於市場預期與初值的 2.5%，去年第三季增速為 2.2%，該數據為聯準會 (Fed) 重點注意的通膨指標。

上述數據顯示，美國經濟在去年底展現出穩健成長態勢，但通膨壓力也比預期更頑強。

此外，AI 領頭羊輝達的樂觀財測緩解投資人對該產業需求降溫的擔憂，該股盤前上漲近 1.6%。

AJ Bell 投資分析師 Dan Coatsworth 表示：「輝達最新一季的財報已經連續九季超出預期，但仍未能贏得市場的青睞，這一點非常值得注意。」

今年 1 月，中國 DeepSeek 推出了低成本人工智慧 (AI) 模型，這給華爾街持續兩年的科技股牛市降溫，輝達在一天內市值蒸發了 5,000 億美元。最近，一份分析師報告暗示微軟正在取消部分資料中心租約，這也引發了對產能過剩的擔憂。

Coatsworth 表示：「能夠以更低的成本運營 AI 服務的前景，以及圍繞經濟前景的不確定性日益增加，意味著企業將更加關注與技術相關的支出。」

截至台北時間周四（27 日）22 時許：

焦點個股：

微軟 (MSFT-US) 早盤股價上漲 0.08%，至每股 400.30 美元

《華爾街日報》(WSJ) 周四報導，微軟準備呼籲川普政府放寬對先進人工智慧 (AI) 晶片的出口限制，因為這些限制可能對全球多個國家產生影響。根據新規，許多國家將無法獲得美國的 AI 晶片，特別是那些用於資料中心訓練 AI 模型的晶片，這可能迫使美國盟友轉向中國尋求技術支援。

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤股價下跌 0.89%，至每股 212.45 美元

亞馬遜雲端服務部門 (AWS) 周四展示其首款量子運算原型晶片「Ocelot」，儘管該原型晶片的運算能力僅為商用量子電腦所需能力的一小部分，並且距離完全商用化還有一段距離，但 AWS 相信這項技術未來將能大規模應用，並有望大幅縮短量子運算商用化的時間，預料能比其他方法節省 5 年的開發時間。

Meta Platforms(META-US) 早盤股價上漲 1.36%，至每股 664.55 美元

Meta Platforms 周四表示已經修復一個錯誤，該錯誤導致全球範圍內的 Instagram 用戶個人 Reels 頁面充斥著暴力和血腥影片。雖然目前尚不清楚有多少用戶受到此問題影響，但社群媒體上出現大量投訴，指出即便用戶啟用了「敏感內容控制」設置，仍會看到這類不當內容。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 24.2 萬，預期 22.2 萬，前值 22.0 萬

美國上周續領失業金人數報 186.2 萬，預期 187 萬，前值 186.7 萬

美國 1 月耐久財訂單月增率初值報 3.1%，預期 2.0%，前值 - 1.8%

美國去年第四季 GDP 季增年率修正值報 2.3%，預期 2.3%，前值 3.1%

美國去年第四季 PCE 季增年率修正值報 4.2%，預期 4.2%，前值 3.7%

華爾街分析：