川普宣布墨加關稅將於3月4日生效 並對中國加徵10%關稅
鉅亨網編譯段智恆 2025-02-27 22:13
美國總統川普周四 (27 日) 表示，對墨西哥和加拿大的關稅將按計劃於 3 月 4 日生效，因為來自這些國家的毒品仍然大量進入美國，與此同時對中國進口商品的關稅將在同一天額外再徵收 10%。
川普在社群媒體平台 Truth Social 上發文說：「毒品仍然以非常高且無法接受的水準從墨西哥和加拿大流入我們的國家。這些毒品中的大部分，尤其是芬太尼，都是由中國製造並供應的。...... 因此，直到毒品流入得到有效遏制或大幅度減少，原定於 3 月 4 日生效的關稅將按計畫實施。與此同時，中國將在同一天被加徵額外的 10% 關稅。4 月 2 日的對等關稅將繼續有效。感謝您對此事的關注。願上帝保佑美國！」
這段發言清楚表達了川普對毒品問題的關切，尤其是對來自墨西哥、加拿大以及中國的毒品進口，他強調必須采取強硬措施來解決這一問題。
值得注意的是，對中國的新關稅是在上個月已經實施的 10% 關稅基礎上再加徵 10%，而川普當時延遲了對加拿大和墨西哥的關稅。25% 的關稅將適用於所有來自加拿大和墨西哥的進口商品，除來自加拿大的能源產品外，這些能源產品將徵收 10% 的關稅。
川普政府曾經在 2 月 3 日決定暫停對這兩個國家的進口關稅，原定是暫停 1 個月，但川普政府最近對於這些關稅是否會在延遲期結束後重新實施，發出了讓人困惑的訊息。
川普最新的關稅威脅引發了金融市場的動盪。彭博美元指數上升至當日最高點，加元、墨西哥披索和離岸人民幣皆下跌，油價也達到當日最高。
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