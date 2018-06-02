股市收盤前最後三分鐘 上交所連續競價改集合競價後的秘密

跟深交所一樣，上交所尾盤也改為集合競價了！

今日(6月1日)，上交所表示，為進一步完善收盤交易機制，維護市場交易秩序，上交所擬調整收盤價產生方式，實行收盤集合競價機制。

重磅！上交所尾盤交易同樣改為集合競價！關於集合競價、連續競價、申報撤單原來有這麽多秘密

具體來看，上交所本次征求意見主要是針對尾盤交易方式的改變：

上交所將14：57至15：00收盤階段的連續競價方式改為集合競價方式。

值得註意的是，不少投資者對於集合競價的認知還較為模糊，如9：15—9：20可以掛單也可以撤單；9：20—9：25以及14：57—15：00只能掛單，不接受撤單……

不少資金經常會利用投資者對集合競價的一些誤區，進行大量的虛假申報和撤單，造成某只股票大漲或漲停的假象，引誘中小投資者跟風買入，最終，導致中小投資者蒙受損失。本報道將對集合競價中的秘密進行梳理，讓投資者清晰知曉這一規則。

上交所擬將尾盤交易由連續競價改為集合競價

6月1日，上交所表示，為進一步完善收盤交易機制，維護市場交易秩序，上交所擬調整收盤價產生方式，實行收盤集合競價機制。

上交所表示，對《上海證券交易所交易規則》《上海證券交易所債券交易實施規則》《上海證券交易所滬港通業務實施辦法》《上海證券交易所風險警示板股票交易管理辦法》和《上海證券交易所證券異常交易實時監控細則》的部分條款進行了修訂，現向社會公開征求意見。

目前，上交所實行的是尾盤連續競價方式，即：9:30至11:30、13:00至15:00為連續競價時間。

如今，征求意見對該方式進行了修改：

9:30至11:30、13:00至14:57為連續競價時間，14:57至15:00為收盤集合競價時間。

更多修改可參考文末圖表。

上交所為何對尾盤交易方式進行修改

上交所有關負責人表示，收盤集合競價是國際證券市場收盤價產生的主要方式之一，上交所經過長期認真研究，認為采用收盤集合競價有助於維護收盤階段的價格平穩。

此前，上交所發布研究報告就指出，收盤價作為證券市場極其重要的一個參考價格，其決定方式的合理性、有效性受到市場極大關註。目前，上海證券交易所以連續競價方式結束收盤階段，每日收盤價由最後一筆交易前一分鐘的成交量平均加權價決定，在現有機制下收盤價易受尾盤大額訂單集中申報影響，大幅偏離當日正常價格水平，使收盤價失去基準計量價格作用。

不過，上述規則還處於征求意見狀態，上交所表示，征求意見的截止時間為2018年6月17日，下一步將充分聽取各方意見，完善規則相關安排，待經中國證監會批準規則後發布實施。

什麽是集合競價、連續競價

目前，滬深兩大交易所實行的交易方式略有不同：

開盤時間9：15—9：25，滬深兩大交易所都是實行集合競價；但尾盤階段14：57—15：00，深交所實行集合競價方式，上交所實行連續競價。

具體有和區別呢？我們來看以下兩個例子：

深交所股票——平安銀行，14：57過後再無交易，直到15：00收盤，才有一筆交易。

上交所股票——浦發銀行，14：57之後，與此前成交方式無異，繼續采用連續競價。

具體來看，集合競價就是在當天還沒有成交價的時候，可根據前一天的收盤價和對當日股市的預測來輸入股票價格，而在這段時間裏輸入計算機主機的所有價格都是平等的，不需要按照時間優先和價格優先的原則交易，而是按最大成交量的原則來定出股票的價位，這個價位就被稱為集合競價的價位，而這個過程被稱為集合競價。

集合競價最大成交量原則，即以此價格成交能夠得到最大成交量。高於集合競價產生的價格的買入申報全部成交；低於集合競價產生的價格的賣出申報全部成交；等於集合競價產生的價格的買入或賣出申報，根據買入申報量，賣出申報量的多少，按少的一方的申報量成交。

集合競價中的六大秘密

1 警惕虛假申報

9：15—9：20這一時間段，集合競價正式開始，可以委托買進或賣出，但值得註意的是，在這5分鐘內是允許撤單的。

很多主力可能為了出貨，在此期間進行大量買入，但到了9：19最後30秒開始撤單，當普通投資者反應過來之後，已經錯過撤單時間。

2 盯住開盤這5分鐘

9：20—9：25這一時間段，投資者可輸入委托買進和賣出的單子，但不能撤單，有的投資者認為他己撤單就完事了，事實上這五分鐘撤單是無效的。這五分鐘你看到的委托是真實的，因此要搶漲停板的，一定要看準這五分鐘。

3 充分利用9:25—9:30

9：25—9：30這一時間段不叫集合競價時間，在這五分鐘內，交易系統可接收買和賣委托，也可接收撤單，但不處理，如果你輸入的委托價格成交概率較大，撤單的指令卻排在後面，那麽撤單是來不及的。

對於投資者而言，可以利用這五分鐘換股票，比如你集合競價賣出股票後，資金在9：25就可利用，便可在9：26買進另一只股票。

4 兩大時間段不能撤單

14：57—15：00是收盤集合競價時間，這3分鐘不能撤單；同樣，9：20—9：25這5分鐘期間，也是不能撤單的。

5 如何選擇申報時間

如何在集合競價填單，是個學問。比如你9：15填單，結果看到股價越來越低，等你猶豫的時候已經過了9：20，那撤單已經來不急了，所以最好的填單時間就是9：25之前，時間越接近9：25越好。

6 價格如何填寫

集合競價先是價格優先，然後才是時間優先，所以只要在9：25之前報比當時價低一毛錢大概率成交。對於普通投資者來說，成交量並不大，不足以影響市場價格，報低價只是為了更早成交。

來源：和訊名家 券商中國

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