海外機構5月份以來調研121家公司 電子等五行業成調研重點

本周五，A股正式納入MSCI新興市場指數，A股市場並未因此而出現交投活躍，相反，滬深兩市股指整體呈現低開低走的收陰走勢，上證指數下跌0.66%。然而，近期機構調研熱情升溫，自5月份以來截至昨日，合計有680家上市公司受到了機構(包括基金、券商、陽光私募、險資、海外機構)調研，其中，海外機構合計調研121家上市公司，顯示出海外機構調研熱情持續上升。

從行業的角度來看，5月份以來受到海外機構調研的121家上市公司分布於24個申萬一級行業中，電子(29家)、電氣設備(14家)、機械設備(11家)、計算機(7家)、醫藥生物(7家)等五行業內上市公司成為近期海外機構頻繁造訪的標的，具有業績支撐的龍頭標的值得關註。

對此，分析人士指出，海外機構調研方向通常為景氣度較高且政策支持力度較大的領域，以及龍頭企業或基本面有望出現拐點的優質公司，這類公司業績具備較大增長空間，且有望成為後市的市場熱點。

具體來看，《證券日報》市場研究中心根據同花順數據統計發現，上述121家公司中，有23家公司期間累計接待調研的海外機構家數均在5家及以上，信維通信期間累計接待調研機構家數居首，達到52家，美的集團、洋河股份、海康威視等3家公司緊隨其後，期間累計接待調研機構家數分別達到47家、46家、46家，藍思科技(38家)、鞍鋼股份(26家)、當升科技(26家)、欣旺達(22家)、老板電器(18家)、贏合科技(18家)、新宙邦(15家)、漢王科技(11家)、埃斯頓(11家)、大族激光(11家)和比亞迪(10家)等11家公司期間累計接待調研機構家數均在10家及以上。另外，包括TCL集團、黑牛食品、科陸電子、深天馬A等在內的8只個股也被海外機構集中調研，調研機構家數均達到5家及以上。

市場表現上，5月份以來，上述121只個股中，有48只個股實現逆市上漲，佔比近四成。其中，珠江啤酒(40.37%)、雷曼股份(33.07%）、森馬服飾(27.30%)、洋河股份(24.63%）和新宙邦(21.44%）等5只個股累計漲幅均超過20%，在近期相對疲弱的市場環境下，實現了可觀的漲幅。

事實上，海外機構調研的121家公司盈利能力同樣亮麗，截至目前，已有59家公司披露了2018年中報業績預告，有50家公司2018年上半年歸屬於母公司凈利潤均有望繼續增長，佔比84.75%。其中，杭氧股份、風華高科、新綸科技、南極電商、晶盛機電、麥達數字等6家公司均預計2018年中報業績同比增長翻番，顯示出較強的成長性。

除海外機構積極調研以外，券商也將重新判斷公司的投資價值，並給出相應評級。而在上述121只個股中，有12只個股在近期被機構將投資評級調高至「買入」，這12只個股分別為：森馬服飾、洋河股份、銀輪股份、三花智控、順絡電子、金風科技、科陸電子、當升科技、華測檢測、鞍鋼股份、隆平高科、伊之密。

作者：任小雨來源：證券日報

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