〈Gogoro展望〉離峰換電便宜資費Q2上線 將拓儲能版圖

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-18 16:12

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國內電動機車廠 Gogoro 今 (18) 日宣布，為深化換電體驗，推出離峰騎到飽資費方案，預計第二季上線，每月只要 488 元起，Gogoro 或 PBGN 的新舊車主皆可選用，而看準能源事業啟動第二成長曲線，Gogoro 也將深化電池梯次應用，布局未來龐大的儲能商機。

過去十年，Gogoro 在台布建 2695 座電池交換站，投入超過 140 萬顆電池，平均每站配置 45 顆電池，據 Gogoro 能源管理系統的監測，每日的早晚通勤時段是換電高峰期。

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因此，Gogoro 為消費者規劃全新的離峰時段騎到飽資費方案，每月最低只要 488 元起，車主可藉此降低騎乘成本。

Gogoro 代理執行長姜家煒進一步表示，隨著全球能源加速轉型，儲能系統成為關鍵基礎建設，台灣儲能系統市場於 2030 年成長至 2,500 億元規模，而 Gogoro 智慧電池擁有可移動、效能高的特性，在達到特定使用年限、從電動機車上汰役後，可延展第二生命週期，發展電池梯次應用，成為服務企業客戶的儲能系統，並提高電網韌性。

Gogoro 今年將能源服務研發費用提升 26%，並積極發展儲能解決方案，預計在醫療場所、零售門市、資料中心和用電大戶等場域發揮作用，作為其備援電力系統，應變緊急需求，或穩定整體能源使用量。