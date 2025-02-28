價格較年前漲10萬！H20晶片需求激增 輝達是DeepSeek火爆最大贏家？

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-02-28 00:26

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在 DeepSeek 熱潮帶動下，出於性價比、合規性考慮，中國大廠對輝達（Nvidia）(NVDA-US) 「中國特供版」晶片 H20 的需求旺盛，一位受訪輝達經銷商稱 H20 已成為大廠最愛。

據《財聯社》周四（27 日）報導，TrendForce 集邦咨詢分析師龔明德表示，從人工智慧（AI）伺服器市場觀察，目前中國市場主要 GPU 供應仍以 H20 等為主力。

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一位輝達算卡經銷商說：「H20 是主流，其次是 A100，性價比次之，4090 是『改卡』（指消費卡用於專業計算）的，綜合看不太合適企業。」

另一位經銷商直言：「DeepSeek 火了之後，需求增加最多的就是 H20。」

價格方面，一位經銷商稱，H20 系價格增幅最大的算力卡，「目前一張 8 卡 H20 的機器，單價（人民幣）110 萬元左右，較年前漲價了 10 萬以上。」

「價格應該不會下來了，因為大廠要做 DeepSeek 推理，大量下單 H20，騰訊一家就是 10～20 萬卡。」該人士如是稱。他認為，出於性價比、合規性考慮，H20 已是大廠最愛。

就在本周，據《路透》報導，六名知情人士透露，由於中國企業對 DeepSeek 低成本人 AI 模型的需求激增，中國企業正在增加 H20 的訂單。

據《彭博》上月底披露，美國政府嚴加防堵，H20 恐遭停售。知情人士強調，隨著川普 2.0 新團隊處理政策優先事項，相關討論還處於非常早期的階段。

知情人士指出，美國官員考慮擴大對中國的晶片出口限制，包括將 H20 納入禁售範圍。消息人士稱，考慮到川普甫上任，要對限制措施做出任何決定，可能還需要很長一段時間。