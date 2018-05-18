高盛：特斯拉2020年前需要超百億美元新資本 建議做空股票

高盛分析師 David Tamberrino 在研報中分析了特斯拉的融資需求。鑒於現有營運狀況、預期新產品支出和逐漸增加的產能，預計特斯拉到 2020 年需要至少 100 億美元作為新增外部資本和滿足到期債務再融資。這與特斯拉 CEO 馬斯克在一季報電話會上表態「不再需要融資」形成鮮明對立。

研報認為，儘管暴脾氣的馬斯克在財報電話會得罪了華爾街分析師，但特斯拉依舊有完全的能力接觸到資本市場，並可通過有擔保和（/ 或）無擔保公司債的新債發售、可轉換債券以及股權融資等多種形式進行，這對飛速燒錢的特斯拉來說不啻為一個好消息。

但研報同時指出，發行新增債務融資，例如用有擔保公司債來優先償付現有債權人，可能會進一步影響到特斯拉的信用狀況（credit profile）；發行新增股權或可轉債來融資，又會在溢價不高的情況下稀釋現有股東股權。

高盛分析師因此維持對特斯拉的「賣出」評級，認為未來六個月的目標價是 195 美元，較本周四收盤價 284.54 美元還有近 32% 的下行空間。目前特斯拉股價交投已接近一個月低位，來自華爾街重量級投行高盛的負面研報，也令特斯拉周四股價承壓。

高盛看衰「平民神車」Model 3 的產能與毛利空間

一方面，特斯拉的汽車製造業務持續面臨挑戰。

高盛認為，被稱為「平民神車」、能助攻特斯拉實現量產戰略的 Model 3 在今年底達不到可持續每周生產 5000 輛的目標，加速生產需要更多勞動力，會進一步積壓毛利空間。除了未來 18 個月的同行業競爭加劇，隨著對特斯拉電動車的聯邦稅收優惠逐步取消，美國對 Model S 電動轎車和 Model X 電動休旅車的需求也會減弱。

事實上，高盛對 Model 3 電動車的產量與毛利預期，都顯著低於特斯拉公司的官方目標。到 2020 年，高盛預計可持續生產的 Model 3 是每周 5000 輛，特斯拉預計是每周 1 萬輛；同期的 Model 3 毛利率高盛預計是 21%，特斯拉預計是 25%。

在中國的海外資本支出 或成特斯拉未來三年負擔

高盛的模型顯示，特斯拉到 2020 年前需要有 105 億美元的資本交易（capital transaction），包括 31 億美元的可轉換債券及到期債務再融資、需要為正在進行的營運注入新資本；也包括在中國建設新工廠，並開展造車和電池製造雙重任務的海外資本支出，其中資本支出是最燒錢的地方。

研報預計，除了 Model 3 之外，特斯拉還有 Model Y、電動半掛卡車 Semi Truck、電池組件、太陽能屋頂和家用鋰電池儲能系統 Powerwall 等多條產品線同時開發，2018 年資本支出預計為 29 億美元，到 2019 和 2020 年均漲至每年 36 億美元。

再考慮到特斯拉需要維持最低程度的現金餘額（cash balance）20 億美元，研報認為，特斯拉除了通過未來三年再舉債 50 億美元融資外，還需要通過股權融資 20 億美元，後者分別發生在 2018 年第四季和 2019 年第三季（每次各股權融資 10 億美元），否則特斯拉現金餘額將跌破關鍵位。

華爾街見聞曾提到，特斯拉（上海）有限公司 5 月 10 日獲上海浦東新區市場監管局核發的營業執照，註冊資本 1 億元，股東為特斯拉汽車香港有限公司，有媒體發現公司 5 月 16 日起已在中國招募關鍵崗位。高盛認為，任何新增的海外產能都是特斯拉的燒錢隱患，需要大量新增現金。

研報稱，特斯拉公開表示，在中國將探索車輛製造和電池組件生產的雙重可能性，而且近期將發布相關重大宣告的可能性不斷增強，特斯拉可能需要在中國市場投入 40 億 - 50 億美元的投資。其中車輛製造需要融資 25 億美元（年產 50 萬輛 * 每輛 5000 美元的歷史數據），在中國新建的超級電池工廠（gigafactory）可能也需要融資 20 億 - 25 億美元。

建議做空 2019 年 3 月行權價 330 美元的特斯拉看漲期權

因此，高盛分析師建議，做空特斯拉股票在 2019 年 3 月行權價 330 美元的看漲期權（call option），同時買入 2019 年 3 月到期、票面利率為 0.25% 的特斯拉可轉換債券。如果特斯拉到時股票跌破 330 美元（較現在有 15% 的跌幅空間），投資者會獲得 9.2% 的年化殖利率。

素來以「毒舌」著稱的金融部落格 Zerohedge 表示，簡而言之，高盛這份最新研報就是在唱空特斯拉的股票，這位分析師最好小心，未來的幾次財報電話會議可能要被馬斯克點名批評了。

特斯拉到底需不需要再融資是最熱門話題之一。《經濟學人》預計，公司今年要再融資 20-30 億美元。彭博社稱，特斯拉平均每分鐘消耗 6500 美元，資金或在今年底耗盡。特斯拉的自由現金流連續五個季度負增長，十年來市場首次開始認真看待特斯拉破產的問題。