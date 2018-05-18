看空特斯拉成本太高？高盛教你新的做空方式

特斯拉 (TSLA-US) 的執行長馬斯克 (Elon Musk)，一直以來強烈表達對賣空特斯拉股票的投資者感到厭惡，日前他自掏腰包購買近千萬美元的股票，跟放空者對作。

而隨著市場眾多參與者猛烈放空特斯拉，這已導致放空特斯拉的成本出現顯著提升，並且在借券數量有限的情況下，高盛分析師提供了放空特斯拉的替代性策略。

巴倫周刊報導，高盛的分析師 David Tamberrino 指出，看跌特斯拉主要有兩個原因，第一個是 Model 3 的生產瓶頸和盈利的擔憂，可能會反映出該公司更深層的問題，以及特斯拉將不得不為營運募資更多資金。

Tamberrino 重申他對特斯拉「賣出」的評級，目標價格 195 美元，比特斯拉 17 日收盤價每股 284.54 美元低上約 32%。

特斯拉股價日線走勢圖

Tamberrino 寫道，以特斯拉目前的營運情況、預期的新產品線和新增產能成本，可能需要在 2020 年前，完成 100 億美元的資本募集和債務再融資。此資金預算包含在中國的新汽車製造廠和「超級電池廠」(Gigafactory)。他認為這筆資金將來自多重管道，包括發行新的有擔保債券、無擔保債券、可轉換公司債或股票。

他不擔心特斯拉獲得資金的能力，他指出，該公司有多種選擇為到期的債務進行再融資，並籌集新的資金，以進一步為特定的成長目標提供資金。但他警告這樣的做法是有代價的，發行新的債務券，可能會影響特斯拉的信用評級和稀釋股權，從而傷害到股價的表現。

若投資者看空特斯拉，Tamberrino 建議以下複雜的投資方式：