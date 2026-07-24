鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-25 06:30

這周對馬斯克 (Elon Musk) 來說很不好過。《CNBC》報導，特斯拉 (TSLA-US) 股價本周暴跌 18%，周五收在 313.03 美元，創 2022 年以來最慘單周。SpaceX(SPCX-US)也延續跌勢，5 個交易日累計下跌 7.2%，周五收在 115.07 美元，為該公司上個月創紀錄 IPO 以來最低。

兩檔股票下跌，使馬斯克的財富蒸發約 1,300 億美元，而就在幾周前，他才成為全球首位身價達到 1 兆美元的富豪。

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馬斯克周五在 X 平台發文寫道：「(前) 兆元富豪。」

特斯拉本周重挫，主要因這家電動車製造商周三盤後公布的第二季財報不如預期。由於大舉投入 Robotaxi、人形機器人及巨型晶片廠等未來計畫，特斯拉自由現金流轉為負值。

給予特斯拉股票持有評級的 Argus Research 分析師周五在報告中表示，「我們預期這將對自由現金流造成壓力並延後獲利成長，且短期內無法為股東帶來任何回報。我們認為，特斯拉短期內幾乎不可能實現穩定的獲利成長。」

特斯拉今年已下跌 30%，是大型科技股中表現最差的公司。

同時，SpaceX 在上市之初股價一度大漲，但過去一個月持續呈現下跌趨勢。過去 5 周中，SpaceX 有 4 周收跌，目前股價較 6 月 16 日收盤高點下跌約 43%。

周五晚間，SpaceX 再次嘗試進行 Starship 第 13 次試飛。Starship 是有史以來建造及飛行過的最大型火箭。公司計劃從位於德州 Starbase 的公司城鎮及發射設施，試飛新版 Starship V3。

這款火箭的設計目標是實現完全重複使用，被視為 SpaceX 短期內大幅擴張 Starlink 衛星網路的重要關鍵。