Model 3生產問題恐影響獲利 大摩下調特斯拉目標價

根據 CNBC 報導，摩根士丹利 (Morgan Stanley) 分析師 Adam Jonas 稱，Model 3 的生產問題，恐影響其獲利能力，因此將特斯拉 (Tesla) 目標價，從 376 美元，下調至 291 美元。

Adam Jonas 今 (15) 日發布最新報告，內容指出，Model 3 在提升產量的過程中，不斷遭遇瓶頸，這反映了車輛設計、製造流程，以及自動化程度等問題，而這些問題，恐影響其獲利能力。

基於上述理由，Jonas 將特斯拉目標價，從 376 美元，下調至 291 美元；該報告發布後，特斯拉股價在盤前交易中，下跌 2.3%，之後跌幅收斂至 1.9% 左右。

華爾街大空頭 Mark Spiegel 於 5 月初表示，電動車市場競爭日益激烈，加上特斯拉財務狀況持續惡化，其股票價值「依然為零」。

特斯拉 5 月 2 日公布首季財報，雖然營收、虧損狀況優於預期，但因「燒錢」太兇，引發投資人質疑。

Spiegel 認為，就算特斯拉能賣出更多電動車，虧損還是節節高升。

Spiegel 也說，2018 年底及 2019 年，包括 Jaguar、Audi、保時捷、賓士等車商，都計畫推出電動車。