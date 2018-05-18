利率飆升別擔心 高盛、微軟、Visa回報率估逾12%

根據 CNBC 報導，近期利率攀升，10 年期美債殖利率昨日一度飆上 3.12%，創 7 年新高；不過，在此情況下，包括高盛、微軟、Visa 等股票，回報率仍有機會超過 12%。

週四，10 年期美債殖利率一度飆上 3.12%，為近 7 年新高；2 年期美債殖利率觸及 2.60%，創 2008 年以來新高。

許多投資人認為，10 年期美債殖利率攀高，會使企業借貸成本增加，獲利能力被削弱，對股價表現來說，是一項利空因素。

CNBC 援引對沖基金分析工具 Kensho 數據指出，若未來 3 個月，利率持續攀高，高盛、微軟、Visa 等 3 支股票，平均回報率仍達 12.1%。

除上述 3 支股票外，蘋果和摩根大通，也值得期待，平均回報率分別為 11.8% 與 10.9%；相較之下，道瓊指數的平均回報率僅 4.8%。

另一方面，通用電氣 (GE) 和沃爾瑪的表現，恐怕會讓投資人失望，在同樣假設條件下，未來 3 個月，沃爾瑪平均回報率僅 0.3%，通用電氣甚至會出現 1% 的損失。

而美國運通、可口可樂和寶潔 (Procter & Gamble) 的平均回報率，約 1.7%，低於道瓊指數的平均回報率。

台北時間週五 (18 日) 下午 5 點 41 分，CNBC 數據顯示，10 年期美債殖利率降至 3.10%。