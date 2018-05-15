美經濟出現二戰後罕見現象 高盛：明年美債利率恐衝到3.6%

美國的預算赤字和失業率正走向相反的方向，但這是自第二次世界大戰後幾乎發生的事情，這恐怕會讓公債利率大幅飆升。

高盛估計，10 年期公債殖利率恐怕明年就會衝到 3.6%。

十年期美債殖利率日線走勢圖 (近一年以來表現)

由於最近國會的財政刺激措施出台，導致赤字增加，其中包括去年 12 月通過的 1.5 兆美元稅減、1.3 兆美元支出法案 (其旨在維持政府能運作到本財年結束)。

通常情況下，這樣的走勢會出現在經濟復甦的早期階段，然而，美國經濟在金融危機後已經連續 8 年擴張。

目前失業率處於 3.9% 且還在下降，2017 年預算赤字在 6680 億美元，且根據國會預算辦公室 (CBO)，到 2020 年之前預算赤字將達 1 兆美元，高盛經濟學家認為，這在美國是一個相當罕見的雙重現象。

下圖顯示 WWII 之後，唯一一次預算赤字上升但失業率下降的情形，發生在南韓和越南戰爭時期。通常情況下，經濟擴張將有助於減少赤字，但政府借貸持續增加卻不是這麼一回事。

為了應對日益增加的債務負擔，美國將必須發行更多債券，屆時 Fed 將不再是市場參與者。債券供應量變多，但買家變少，這意味著美政府必須支付投資者更多，才能吸引他們買美國公債，這就意味著更高的利率。

高盛尤其預期基準的美國公債殖利率將在 2019 年底前自目前的 3% 上升到 3.6%，到了恐會壓迫經濟成長的水準。

高盛經濟學家 Daan Struyven 和 David Mericle 表示，「在經濟已經有點超越完全就業的情況下，近日因為稅減和支出法案提供了相當驚人的債務需求，這顯然背離了歷史法則，今年和明年恐會進一步過熱，並以緊縮貨幣政策作為回應。」

Fed 確實預計會持續升息，作為經濟成長擴張的回應，反映失業率下降和經濟邁向過熱與通膨。

雖然 Fed 官員聲稱焦點放在完全就業和物價的穩定性，他們也曾公開表示對財政狀況惡化的擔憂。

高盛估計，財政刺激措施將提高債務占 GDP 比例，自目前的 4% 到 2021 財年時達 5.5%。根據 CBO，美國經濟事實上正經歷有史以來最好的一個月，4 月盈餘為 2180 億美元，然而，赤字卻還在成長，2018 財年預計達 3820 億美元，年增率達 10.7%。

高盛經濟學家表示，「赤字的異常增長令人驚訝，因為現在聯邦債務占 GDP 比例已經接近歷史高點了，美國公債增量發行會導致大眾在未來幾年得吸收大量的政府公債。」

高盛估計，公債利率上升 60 個基點，赤字上升應為其中 30 個基點負責。

按 Fed 計算，這相當於升息 0.25 個百分點。

克里夫蘭 Fed 總裁 Loretta Mester 受訪時表示，在債務「失控」前，美國必須留意其不斷增長的債務負擔。