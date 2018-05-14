聯準會最大的困擾：美債殖利率曲線平坦化加劇

有關美債殖利率曲線平坦化的憂慮再度回到了市場上。

美國公債殖利率曲線創出金融危機以來的最平坦記錄。5 年期和 30 年期美債殖利率利差上周五一度收窄至 26.2 個基點，是 2007 年 8 月以來的最窄水平。2 年期和 10 年期美債殖利率之差跌至 41.0 個基點，為 07 年 9 月以來最低。

主要是投資者認為，雖然近期公布的美國經濟數據弱於預期，但這並不妨礙聯準會進一步升息，因而刺激短債殖利率快速走高，使得其與長債利差收窄。

聖路易斯聯儲主席布拉德（James Bullard）上周五當天警告稱， 殖利率曲線進入了倒掛的「最緊要關頭」，將是美國經濟的看跌信號。如果聯準會依然堅持升息，這可能很快就會發生。他預計，倒掛或在今年晚些時候或 2019 年出現。

從過去歷史經驗來看，美債殖利率曲線倒掛往往是經濟衰退的前兆。

巧合的是，華爾街日報近日還援引最新一份調查報告指出，隨著聯準會升息為過熱的經濟降溫，美國曆史上第二長的經濟擴張期可能在 2020 年進入尾聲。

對於下一輪經濟衰退最可能的原因，62% 的接受調查的經濟學家認為是過熱的經濟導致聯準會收緊政策。

「聯準會應該在經濟運行良好、通膨可能攀升的時候調整利率，但在某些時候他們必須停止，」彭博社援引奧本海默基金（Oppenheimer Funds Inc.）投資總監 Krishna Memani 稱，如果放任美債殖利率曲線倒掛，「美國經濟就會陷入衰退。」

聯準會升息預期仍濃厚

然而，就目前的情勢和聯準會新的成員結構來看，很難看到聯準會有停止升息的意願和跡象。

堪薩斯聯儲主席 Esther George 將從下個月開始自 2016 年以來首次獲得 FOMC 投票權。這是紐約聯儲主席 William Dudley 於 6 月 17 日提前退休後聯準會內部改組的一部分。

Esther George 可能是聯準會最鷹派的成員。在 2016 年最後一次投票中，喬治贊成在 8 次會議中升息 5 次。該委員會在當年僅升息一次。

根據 CME Group 的 FedWatch Tool，交易員預計聯準會 6 月升息的可能性為 100%，現在預計 9 月升息的可能性為 73.6%。市場對會否 12 月第四次升息仍有分歧。

市場大規模押注美債殖利率走高

大型投機機構正在押注曲線陡峭化，具體方式是，減少兩年期美債空頭部位，並增加 10 年期美債空頭部位，儘管到目前為止，這筆交易並不成功。

美國整條利率曲線上聚集的空倉規模達到了前所未有的水平，美債期貨投機性凈空倉規模再度刷新紀錄新高。