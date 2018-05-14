空頭緊追不捨 美債凈投機空倉規模再創歷史新高

過去一周，美元和美債殖利率雲霄飛車般的走勢並沒有改變投機者們做空美債的決心。

上周，美元指數從年內高位回落，在連漲數日後，掉頭向下，跌破 92.50 關口；而 10 年期美債殖利率則在 3% 的關鍵一線左右搖擺。

在這樣的走勢中，美元投機空頭開始大量回補：

（圖片來源：Zerohedge）

美債期貨投機凈空倉規模再度刷新紀錄新高，從短期的歐洲美元期貨合約，到 5 年期美債期貨，無一倖免：

（圖片來源：Zerohedge）

投機客做空美國 10 年超長期公債期貨 (Ultra 10-Year U.S. Treasury Note futures) 的規模也達到紀錄新高：

（圖片來源：Zerohedge）

同時，隨著美國公債殖利率曲線趨於平坦，大型投機機構正在押注曲線陡峭化，具體方式是，減少兩年期美債空頭部位，並增加 10 年期美債空頭部位。但到目前為止，這筆交易並不成功。

總的來看，美國整條利率曲線上聚集的空倉規模達到了前所未有的水平，其中包括超過 4 兆美元的歐洲美元空倉和約 1170 億美元的美國公債空倉。

然而，大型投機客並非做空美債的唯一實力，海外央行對美債的需求也持續降溫。據彭博，截至 5 月 9 日，紐約聯邦儲備銀行託管的美國政府票據和債券規模下降至 3.04 兆美元，為今年 1 月以來的最低水平。海外央行美債持有規模正以美國大選以來最快的速度下降，在過去 8 周中，有 7 周出現下降。

Amherst Pierpont Securities 全球策略師 Robert Sinche 在周五的一份報告中寫道，外國央行美債持倉下降可能是由多重因素導致的結果，包括強勁美元下一些國家需要拋售美債干預本國匯率，對聯準會緊縮的擔憂，以及地緣政治問題導致的美債拋售。

但從 DoubleLine 創始人、「新債王」Jeff Gundlach 最喜歡的美債指標—銅金比—來看，10 年期美債殖利率未來有 40 個基點的下降空間。