【港股解碼】新加坡公司借殼衝擊H股，又一樓市收益者

昨日，停牌已有4年之久的中國旭光高新材料集團有限公司（00067-HK）再次向港交所提交重新上市申請。申請檔顯示，旭光高新材料申請複牌的背後是新加坡預製混凝土牆板製造經銷商Joe Green借殼登陸港市的不斷嘗試。



來自新加坡的混凝土牆板供應商



Joe Green預製混凝土材料製造業務的歷史可以追溯至2006年9月，10餘年來Joe Green不斷發展壯大，現已為新加坡最大的預製空心混凝土牆板供應商（2016年數據，按收益計）。 Joe Green憑藉其優質環保的產品，榮獲多個機構及組織的獎項，亦就其製造過程獲頒授ISO 14001:2004、ISO 9001:2008及OHSAS 18001:2007認證。

從財務上看，Joe Green營收來自標準預製混凝土牆板、定制預製混凝土牆板和牆板系統配件三個業務分部，其中定制預製混凝土牆板系統貢獻營收佔比最高，近3年來一直保持在67.9%以上。集團整體的營收情況略有起伏，2016年集團營收同比增長3.88%，2017年集團營收卻同比下滑21.31%.

Joe Green 近3年收入明細圖源：港交所



雖然是一家新加坡公司，Joe Green的業務並不局限於新加坡市場。集團於2010年將集團業務拓展至馬來西亞市場後，又於2012年將生產基地由新加坡搬遷至馬來西亞新山以降低生產成本。 2017年Joe Green集團再次向外部市場擴張，儘管如此新加坡仍然是Joe Green當之無愧的核心市場，2015年、2016年和2017年新加坡市場貢獻的營收佔比分別為99.2%、97.4%和87.1%。



內憂外患，現狀不佳



Joe Green高度依賴新加坡市場並不是一件好事，畢竟一國之預製混凝土牆板的市場是隨該國宏觀經濟環境變化的。若是新加坡宏觀經濟環境惡化，對Joe Green的影響可想而知。除此之外，本地熟練勞工稀缺且成本高昂是Joe Green要面對的另一大外部問題。相關資料顯示，由於建築工人稀缺，目前Joe Green集團約77.5%的勞工為外籍勞工。受到各國關於企業僱傭外籍勞工政策的影響，Joe Green很可能無法在未來繼續聘用外籍勞工滿足生產所需，最終導致公司業績的下滑。

撇開外部環境不談，Joe Green的內部企業情況其實也不太好。一是持續減少的現金流，2015年、2016年和2017年Joe Green經營活動所的現金淨額分別為941萬坡元、1029萬坡元和366.8萬坡元；集團用於投資活動的現金也由2932.2萬元銳減至302.1萬元。經營活動現金流的減少意味著現階段Joe Green財務風險的增加，可能無法及時應對突發情況；投資活動現金流的減少則抑制了Joe Green在未來的財務表現。

Joe Green現金流量表摘要圖源：港交所



二來是Joe Green集團攀升的資產負債率比率和下滑的總資產回報率。從資產負債比率來看，Joe Green不僅長期處於資不抵債狀態，而且負債還有加重的趨勢。至於資產回報率的下滑，從下滑的業績中已經可以預見。



行業向好，有望增厚利潤



好在Joe Green所處預製混凝土牆板行業的前景可觀，在一定程度上彌補了Joe Green自身的不足。根據弗若斯特沙利文的報告，受新加坡宏觀經濟向好發展的影響，預計2017年至2021年間新加坡住宅單位數量將以3.1%的年複合增長率增長，到2021年新加坡的住宅單位數量將達到146.9萬套！

新加坡住宅單位數目圖源：港交所



加上新加坡政府特別重視綠色建築發展，有意提升通過綠色建築標識認證的建築比例。據此預期，相關建築工程包括預製混凝土牆板在內的綠色建築材料需求未來有望顯著增長。



另一大利好因素是預製混凝土牆板生產所涉及的普通混凝土、精選礦沙、碎石機採石場石屑等原材料的價格在過5年間持續下跌，並預期其價格將於2018年至2022你那件繼續下滑，使削減壓縮生產成本成為現實，Joe Green的經營利潤有望增厚。

馬來西亞市場上，Joe Green生產所需原材料價格變動及未來趨勢圖源：港交所



對Joe Green來說，其競爭優勢和經營風險同樣明顯。已經遭遇過一次申請複牌失敗的Joe Green這次能否如願以償成功借殼登陸港市，讓我們拭目以待！



文：熊思怡

編：夏雨辰

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