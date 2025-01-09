打造第二個深圳？星馬正式簽協議設柔新經濟特區 未來十年推100個合作項目

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-01-09 14:51

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經過一年半的磋商，新加坡和馬來西亞近日正式簽署柔佛—新加坡經濟特區協議，同意集合兩地優勢，共同吸引全球投資造福兩地人民，兩國目標是最慢在今年第三季批准協議。雙方打算在未來十年間於柔新特區內推進約 1 百個合作專案。

新加坡副總理兼貿工部長顏金勇和大馬經濟部長拉菲茲周一 (6 日) 簽署協議，隔天在大馬舉行的第 11 屆新馬領導人非正式峰會上，在新加坡總理黃循財和大馬首相安華的見證下交換協定。

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柔新經濟特區涵蓋新加坡，以及大馬柔佛州的依士干達經濟特區和邊佳蘭 (Pengerang)，佔地面積逾 3500 平方公里，將由 9 個旗艦區組成，包括新山市、依斯干達布蒂里、丹絨柏勒峇斯與丹絨賓、巴西古當、士乃 - 士姑來、士年納 (Sedenak)、森林城市 (Forest City)、邊佳蘭石油綜合中心 (PIPC)、迪沙魯 (Desaru)。

兩國打算攜手在特區內攜手招商，吸引製造業、物流、糧食、旅遊業、能源、數位經濟、綠色經濟等 11 個領域的投資，在頭 5 年內至少創造 2 萬個專業技術就業機會、推進 50 個合作專案，或是在 10 年內實現累計 1 百個合作專案。

新加坡總理黃循財說：「這是個重要專案，旨在利用新加坡和柔佛的互補優勢，提升雙方的競爭力和價值主張，從而共同吸引更多的投資，這將為我們的人民創造良好的就業機會和更多發展機會。」

安華則以「獨特」來形容這一合作專案，並強調柔新經濟特區是一項獨特的倡議，兩國合作發展經濟特區是很少見的，這顯示兩國關係密切而且政治穩定，並有明確的經濟政策和方向來吸引投資。

《彭博資訊》報導指出，這一經濟特區的建立，每年將為大馬經濟帶來約 260 億美元的成長，而新加坡可獲得更低成本的土地、勞動力資源，雙方將此視為雙贏專案。去年 8 月，彭博也曾報導稱柔新經濟特區被稱為「東南亞的深圳」，試圖複製中國的成功經驗。

去年 3 月，柔佛州州務大臣哈菲茲曾率團前往深圳考察，期間和深圳市委書記孟凡利舉行會談。哈菲茲當時表示，希望深入學習借鑒深圳經濟特區建設經驗，進一步加強兩地友好交流合作，努力為兩國關係發展作出貢獻。

隔月，大馬投資、貿易及工業部副部長劉鎮東也訪問深圳，並直言考察目的除吸引中國企業到大馬投資外，還希望借鑒深港合作經驗建設柔新特區，意在打造一個「東南亞的深圳」。

新加坡食品製造業者預期，由於本地生產成本較高和土地限制等因素，更多企業可能會選擇在柔佛設廠。

此外，柔佛州官方周休日今年開始正式改回星期六和星期天，這對企業的意義重大，讓柔佛州與吉隆坡、新加坡等地的工作日一致，跨國合作的效率得以提升，為經濟特區的成功清除一大障礙。