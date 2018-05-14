社科院：預計今年房價保持平穩回落

中新網消息，中國社會科學院於5月14日上午舉行2018年中國房地産高峰論壇暨《房地産藍皮書》發布會。該書執行主編王業強副研究員介紹了有關情況。

王業強說，由於2018年樓市調控政策不放松，需求策各個層面不利因素依然存在，加上企業融資受阻，居民去槓桿開發貸款收緊，都會對2018年開發投資增速産生負面影響，預計2018年開發投資額仍會保持低位運行的態勢，上半年有可能有一個小幅回升的可能，下半年我們覺得全年應該是繼續保正當下跌的趨勢，全年難以有強力的錶現，受銷售回落的影響，預計2018年房地産市場價格全年將保持平穩的回落。

從不同城市來看，由於房地産調控政策不放松，一線熱點和二線城市有可能會率先探底。三四線城市調整明顯滞後於一線城市，由於目前政策相對寬松，需求的外溢等因素以及棚改政策、貨幣化政策的支持，三四線城市仍保持一定的熱度。

隨著去庫存刺激政策的逐漸退出，變為緊縮的調控，預計2018年下半年三四線城市市場有可能會出現一波較大的回調。

此外，王業強認為，2017年土地購置面積扭轉了2014年到2016年三年的負增長，土地成交價款比2016年上漲了49.4%，同時2017年平均成交價格繼續大幅上漲，同比漲幅29%。這使得土地成本佔房價的比重進一步提高，2017年土地平均成交價格與商品房平均銷售價格的比值達到0.68，意味著未來房地産市場很有可能出現成本推動型的房價上漲。

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