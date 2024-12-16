中美科技戰催生全球半導體新格局！韓半導體出口競爭加劇 台陸星馬強勢崛起

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-12-16 17:29

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南韓貿易機構—大韓貿易投資振興公社 (KOTRA) 今(16)日公布名為《十大出口品種國際競爭力分析》報告指出，隨著 AI 技術蓬勃發展，全球對半導體需求日益激增，台灣、新加坡及馬來西亞等東協國家對南韓半導體出口地位構成威脅。

KOTRA 針對 2019 年到今年第三季主要國家對南韓出口競合度指數 (ESI) 顯示，中國是南韓在半導體出口領域最大競爭對手，今年第三季的 ESI 得分為 72.2。儘管這一數字較 2019 年下降，但仍凸顯兩國在半導體出口市場的高度競爭態勢。

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台灣與南韓在半導體領域的出口競合度指數則在過去四年大幅升高 7.6 至 32.5，這一增幅居所有主要半導體出口國之冠，馬來西亞同期也增加 6 點至 50.5，增幅僅次於台灣。ESI 是衡量兩國出口結構相似度及競爭激烈程度的重要指標。

KOTRA 分析指出，中國在記憶體半導體領域正快速崛起，加速趕超南韓，台灣則在系統半導體領域維持領先地位。台灣在設計、代工等系統半導體領域具有優勢，成為全球第三大半導體出口國。由於南韓系統半導體出口比重相對較低，因此與台灣競合度較低，但近年則呈大幅上升趨勢。

作為全球半導體第五大出口國的大馬則負責全球 13% 的半導體組裝、測試、包裝 (ATP) 工程，今年第三季與南韓出口競合度也顯著上升至 50.5，較 2019 年上升 6 個百分點，進一步加劇了南韓在半導體出口市場上的競爭壓力。

此外，在美中台之間圍繞 AI 半導體產業主導權爭奪日益激烈的背景下，新加坡逐漸崛起成為半導體產業的新據點，與南韓出口競爭態勢愈發緊張。星國也被認為是中美博弈的最大受益者。

去年，全球第三大代工廠格羅方德 (格芯) 去年也在星國啟動 40 億美元規模的半導體工廠，聯電(2303-TW) 也宣佈在星國興建 50 億美元規模的半導體廠。

KOTRA 在報告中指出，確保與台灣、中國等競爭國家的技術差距，對於南韓維持半導體出口競爭力至關重要。作為經濟成長的核心引擎，南韓出口的未來將取決於自身在尖端產業，尤其是半導體產業的技術領先地位。

KOTRA 在報告中寫道：「現在是利用技術優勢擴大南韓出口市場份額的關鍵時刻，南韓企業必須緊急制定策略，增強出口競爭力。」