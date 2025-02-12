〈財報〉關稅影響與智慧手機市場困境 格芯Q1財測低於預期

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-12 00:10

‌



全球第三大晶片製造商格芯 (GlobalFoundries / 格羅方德) 周二 (11 日) 美股盤前公布 2024 會計年度第四季財報，雖然該季營收不及預期，但獲利表現出色。此外，該公司給出的 2025 會計年度第一季 (本季) 財測疲弱，凸顯其正準備迎接美國總統川普的關稅影響，以及今年充滿挑戰的智慧型手機市場。

截稿前，格芯 (GFS-US) 周二早盤股價上漲 3.34%，每股暫報 39 美元，似乎未受疲軟財測影響。

‌



展望未來，格芯預估第一季營收介在 15.5 億至 16 億美元之間，不及 LSEG 分析師預估的 16.6 億美元；經調整後第一季每股獲利估介在 0.24 至 0.34 美元之間，預期中位數低於分析師預估的 0.32 美元。

分析指出，汽車產業是格芯第三地收入領域，尤其容易受到美國鋼鐵和鋁關稅影響。該公司曾於 2023 年與通用汽車 (GM-US) 簽署一項長期協議，替通用汽車在馬爾他工廠專門生產晶片。

此外，該公司最大業務——智慧手機市場也面臨壓力。根據市場研究機構 Canalys 的預測，全球智慧型手機市場將在 2025 年面臨動盪。

根據財報，格芯去年第四季 (截至去年 12/31) 營收報 18.3 億美元，低於分析師預估的 19.8 億美元、經調整後每股獲利報 0.46 美元，高於分析師預估的 0.44 美元。