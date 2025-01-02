野心不止半導體！專家：取代星國成東南亞數據中心強國 馬來西亞擁三大優勢

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-01-02 08:55

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隨著全球數位轉型加快，數據中心近年成為科技巨頭和投資人爭相佈局的焦點，而作為全球數位經濟發展最快地區之一的東南亞，自然成為兵家必爭之地。

在這個過程中，馬來西亞正憑著政策支持、資源優勢和巨頭投資，迅速崛起為東南亞數位中心黑馬，甚至有望在未來超越新加坡，成為東南亞「數據中心之都」。

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新加坡曾因優越的地理位置、成熟的基礎設施和強大的光纖網路，穩坐東南亞數據中心市場的頭把交椅，但隨著全球對數位化需求的不斷增長，新加坡面臨土地稀缺和能源昂貴的問題，數據中心容量已接近飽和。

根據萊坊《2024 年數據中心研究報告》，大馬去年數據中心新增容量達 429 兆瓦，年增幅度連兩年蟬聯東南亞第一。大馬迄今有 54 個數據中心投入運營，總容量達 504.8 兆瓦，遙遙領先東南亞其他國家。

相比之下，排名第二的印尼年增容量不足大馬的四分之一，排名第三的泰國更是被甩開 10 倍以上。

451 Research 分析指出，大馬數據中心行業在疫後經歷了一次復甦，預計從 2024 年開始，隨著全國各地建設專案的完成，供應量將激增，而柔佛州憑藉地理位置靠近新加坡的優勢，成為大馬數據中心崛起的核心區域。

目前，柔佛州興建和規劃中的 28 個項目預計將增加 898.7 兆瓦容量，投運後將成為大馬首個數據中心容量突破 1GW 的州，進一步鞏固其在東南亞的核心地位。

2024 年，大馬數據中心吸引大量全球科技巨頭的目光，輝達、微軟、亞馬遜、谷歌、甲骨文、字節跳動等企業迄今在大馬累計投資逾 233 億美元 (約 7702 億台幣)，這一數位創下歷史新高。

專家指出，大馬之所以成為亞洲數據中心投資高地，主要因為有政策支持、低成本以及地區位置等三大優勢。大馬政府在 2023 年推出「綠色通道計畫」，大幅簡化數據中心專案的電力審批流程，將傳統 36 至 48 個月的建設週期縮短至 12 個月。

此外，「企業可再生能源供應計畫 (CRESS)」的實施，為數據中心行業提供綠色能源支援，推動整個產業朝永續方向發展。東南亞擁有豐富再生能源如太陽能，不僅可降低運營成本，還有助於實現勇發展，符合全球對綠色數據中心的發展趨勢。

相較於新加坡，大馬的土地和電力成本低廉，例如大馬工業電價約為每千瓦時 0.1 美元，遠低於新加坡的 0.27 美元。

大馬成為亞洲數據中心投資高地還得益於新加坡的限制政策，雖然新加坡的人才庫、商業信譽和光纖連接等優勢讓其同樣具備較大吸引力，但由於其能源和水消耗的規模，新加坡在 2019 年開始放緩數據中心容量的增長。

根據 Research and Markets 去年 4 月發佈的《馬來西亞數據中心市場——2023 至 2028 年投資分析與增長機會》報告，大馬數據中心市場規模預計從 2022 年的 13.13 億美元成長到 2028 年的 22.52 億美元，年均複合成長率約 9.4%。