台灣主要報紙重要財經新聞 2018年5月11日

被動元件漲勢驚人，國巨昨（10）日與精華、信驊、精測上演股后爭奪戰，受惠業績強勁、外資助陣，國巨尾盤以亮燈漲停漂亮奪下股后，成為台股焦點。法人指出，被動元件景氣暢旺，國巨下個關卡問鼎千元，加上其他三大高價股各有利基，國內外法人給出千元目標價，可望醞釀「台股五千金」。

晶圓代工龍頭台積電昨（10）日公告 4 月合併營收 818.70 億元、年增 44.0％，優於市場預期。法人表示，由於近期新台幣匯率趨貶，加上手機晶片及加密貨幣挖礦特殊應用晶片（ASIC）等訂單轉強，估計台積電第二季營收超標機率大增。

公司法修法昨在經委會完成首輪協商，預計 16 日可正式完成二讀，本會期通過。昨 228 之一條「股利條款」達成共識，未來股利分配可由一年一次增加為一年兩次或四次，最快明年可上路，有助於維繫優質股熱度及股市動能。經濟部次長王美花表示，該條文可符合優質公司需求，有助於吸引投資。



聯合報

大馬變天 反對聯盟勝選

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經濟日報

台股千金 四檔搶進

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金控前四月大賺 1362 億

蘋果日報

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中國時報

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中信金估央行下半年升息

工商時報

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上市櫃現金股利 可每季分紅

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自由時報

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