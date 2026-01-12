鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-01-12 19:17

電信三雄今 (12) 日公告 12 月營收，中華電信 (2412-TW)2025 年營收 2361.1 億元，創歷史新高，每股純益衝上 4.99 元，寫 8 年以來新高。台灣大 (3045-TW)2025 年每股純益為 4.77 元，遠傳 (4904-TW) 則為 3.81 元，其中，遠傳每股純益亦創 20 年新高紀錄。

中華電信

中華電信 12 月營收 232.6 億元，月增 8.44%，年減 6.77%；EBITDA 68.6 億元，月減 4.46%，年減 1.86%；稅後純益 26.8 億元，月減 22.54%，年減 4.96%，每股純益 0.35 元。

中華電信第四季營收 656.4 億元，季增 13.31%，年增 0.52%；EBITDA 215.5 億元，季減 2.49%，年減 0.23%；稅後純益 92.9 億元，季減 1.59%，年增 3.22%，每股純益 1.2 元。

中華電信 2025 全年營收 2361.1 億元，年增 2.7%；EBITDA 887.7 億元，年增 2.6%；稅後純益 386.9 億元，年增 4%，每股純益 4.99 元。中華電信指出，營收創歷史新高紀錄，每股純益則刷新 8 年紀錄。

董事長簡志誠表示，在電信核心業務穩健成長、資通訊業務動能強勁，以及子公司貢獻提升等三大引擎帶動下，推升 2025 年營運表現。

中華電信表示兩大核心業務動能穩健，行動業務部分，截至 12 月底，行動通信總客戶數達 1323.8 萬戶。受惠月租型用戶規模擴大及 5G 滲透率提升，月租型行動服務平均每用戶月收入 (ARPU) 提升至 582 元，年增 4.5%，整體行動服務營收年增 3%。

固網方面，光世代寬頻用戶數為 393 萬戶，其中，高速用戶因「速在必行」方案效益顯現，300Mbps 以上用戶達 173 萬戶，年增 13.3%，推升固網寬頻營收年增 2.8%。

資通訊業務為全年營收創高的關鍵動能，受惠 IDC 及雲端服務、資安業務與大數據專案貢獻，資通訊業務營收年增 3.9%，其中，IDC 及雲端營收年增雙位數。

台灣大

台灣大 12 月營收 180.5 億元，月減 21.9%，年增 5.19%；EBITDA 39.6 億元，月減 1.74%，年增 13.14%；稅後純益 13.2 億元，月減 7.04%，年增 38.95%，每股純益 0.43 元。

台灣大第四季營收 567.8 億元，季增 22.53%，年增 1.1%；EBITDA 114 億元，季增 7.26%，年增 5.26%；稅後純益 38.8 億元，季增 7.78%，年增 12.14%，每股純益 1.26 元。

台灣大 2025 全年營收 1987.6 億元，年減 0.31%；EBITDA 431.7 億元，年增 1.53%；稅後純益 144.4 億元，年增 4%，每股純益 4.77 元。

台灣大財務長張家麒指出，12 月行動服務營收年增幅度為年度最高，月租用戶退租率也降至 0.55%；企業電信事業方面，相關專案收入持續貢獻，加上 AIDC 開始挹注，推升電信營收年增約 2 成；新科技事業部分，影音多享組、遊戲發行、電信金融等業務皆成長。

遠傳

遠傳 12 月營收 113.41 億元，月增 9.98%，年增 13.5%；EBITDA 33.47 億元，月增 4.17%，年增 2.64%；稅後純益 13.04 億元，月增 18.87%，年減 2.76%，每股純益 0.36 元。12 月營收與 EBITDA 雙雙寫歷史新高紀錄。

遠傳第四季營收 326.85 億元，季增 23.85%，年增 12.06%；EBITDA 98.22 億元，季增 4.59%，年增 4.71%；稅後純益 36.68 億元，季增 6.5%，年增 0.33%，每股純益 1.01 元。

遠傳 2025 全年營收 1103.46 億元，年增 5.47%；EBITDA 380.8 億元，年增 4.87%；稅後純益 137.32 億元，年增 6.89%，每股純益 3.81 元。遠傳指出，包含營收、EBITDA 及每股純益接創歷史新高，稅後純益則為近 20 年新高。

遠傳表示，12 月行動通訊業務成長動能延續，用戶持續升級 5G，5G 月租行用戶滲透率達 47.5%。整體行動服務營收達 52.84 億元，年增 2.6%。