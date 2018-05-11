〈台股高價股比拚〉牧德優勢業績吸引買盤 今創435元新天價

AOI 設備廠牧德科技 (3563-TW) 4 月營收 2.11 億，連續第 12 個月創下單月營收歷史新高。在目前市場聚焦高價股表現同時，牧德股價也獲買盤推升，今 (11) 日以 435 元創新天價。

牧德 4 月出貨除軟板檢測產品外，半導體及 AOI 4.0 產品營收比重也拉高，隨著 PCB 旺季將來臨，牧德針對軟板 AOI、半導體 AOI 及硬板 AOI 4.0 受惠導入 AI 大數據，營收動能將可望顯著提升，牧德累計前 4 月營收達 7.76 億元，年增 1.41 倍。

牧德針對旺季需求，已規劃好兩班制準備，並租用成品倉及縮短組裝流程增加產能，從原物料採購到出貨的時間，由 9 周縮短到 7 周，藉此增加生產循環次數，對於產能提升將大有助益。

牧德今年第 1 季稅後純益 2.01 億元，季增 2.55%，年增 2.35 倍，每股純益為 4.72 元。

董事長汪光夏日前在 OTC 法人說明會中指出，目前已擴大陸資客戶產品新布局、另外 IC 半導體領域的 COF 業績也可望成長，且新產品全掃描尺寸量測機也將在 3 月開始出貨。

牧德去年稅後純益 4.63 億元創新高，年增 1.32 倍，每股純益 10.86 元，董事會決議，去年盈餘每股擬配發 10 元現金，將提交 5 月 29 日股東會決議。

若投資人看好牧德後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如牧德元富 7A 購 01(736310-TW)、牧德元大 79 購 03(734903-TW)、牧德群益 7A 購 01(735699-TW)。

牧德相關權證。 (資料來源：鉅亨網整理)