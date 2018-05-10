三大法人連3買 台積電遭連4賣成壓盤關鍵

台股今 (10) 日終場上漲 56.86 點，以 10760.21 點作收，順利站上月線。三大法人部分，外資及陸資買超擴大到 27.27 億元，外資自營商買 0.36 億元，投信買超 4.41 億元，自營商自行買超 1.67 億元，自營商避險賣超 11.84 億元，合計三大法人買超 21.52 億元，是連續第 3 天買超，外資也連續 2 天買超，不過台積電卻遭連 4 賣，壓抑指數無法有效攻克半年線。

期貨部分，三大法人反倒是外資偏空，外資減碼多單 1118 口，淨部位多單回到來到 32740 口；投信回補空單 304 口，淨部位空單來到 23772 口；自營商回補空單 1496 口，淨部位空單來到 283 口，合計三大法人加碼多單 682 口，淨部位多單為 8685 口。

外資今天對於電子權值股也還是偏空，其中台積電連續 4 天遭外資賣超，股王大立光也遭中止連 3 天買超，緯創、群創更遭賣超逾萬張，宏碁、友達、晶電、彩晶、聯電、和碩等，外資賣超也超過 2000 張。至於引發 499 之亂的電信三雄，外資則是持續賣超。

不過鴻海則是重新獲得買超，與光碟雙雄錸德、中環，成為外資主要買超的電子股。

金融股則仍是外資主要買超標的，包括富邦金、台新金、開發金、玉山金、永豐金、中信金、華南金、第一金均獲外資買超。

ETF 部分，外資連續 13 天賣超台灣 50，但是賣超張數僅不到百張；至於台灣 50 正 2，外資則是連續 5 天買超；另外看空的台灣 50 反 1，外資也再度轉賣為買。

外資集中市場買超第 1 名錸德，買超張數 9951 張，第 2 名臺企銀，買超張數 7795 張，第 3 名富邦金，買超張數 6830 張，第 4 名中環，買超 6472 張，第 5 名台泥，買超 6228 張，6 到 10 名依序為，台新金，買超 5766 張；元富證，買超 5720 張；亞泥，買超 5104 張；亞泥，買超 5104 張；燿華，買超 4266 張；中石化，買超 4244 張。

外資集中市場賣超第 1 名為緯創，賣超張數 12202 張，第 2 名群創，賣超 10189 張，第 3 名富邦 VIX，賣超 9117 張，第 4 名新光金，賣超 6752 張，第 5 名台積電，賣超 6651 張。6 到 10 名依序為，元大滬深 300 正 2，賣超 5654 張；宏碁，賣超 5440 張；友達，賣超 4780 張；晶電，賣超 4215 張；遠傳，賣超 4032 張。

法人表示，外資今天繼續買超台股，但是買盤多以金融為主，另外低價電子股也有部分買盤湧入，至於電子權值股還是賣多於買，包括台積電及大立光都見到外資賣壓，僅鴻海再度見到外資買超，整體來看，目前外資雖然買超，但是對於指數影響較大的權值股仍偏空看待，外資對權值股何時轉賣為買，指數才有較大機會站穩所有均線之上。