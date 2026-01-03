鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-01-03 10:10

台股周五 (2 日) 迎來 2026 年首個交易日，在台積電大漲下，帶動大盤衝上 29349.81 點，創歷史新高紀錄；美方有意放行輝達 H200 晶片銷往中國，台積電迎急單；統一台南「新市物流園區」周一 (29 日) 正式啟用開幕，以下為本周大事回顧。

台股衝破2萬9創高、美方放行輝達H200台積迎急單、統一新市物流園區開幕，本周大事回顧。(圖：shutterstock)

2026 年首個交易日 台積電飆天價點火 大漲 386 點收 29349 點新高

台股周五 (2 日) 迎來 2026 年首個交易日，在台積電大漲收在歷史新高 1585 元下，帶動加權指數大漲 386.21 點或 1.33%，來到 29349.81 點收盤新高，交易量大增至 6488 億元。

美方有意放行 中企大量採購輝達 H200 台積電迎急單

隨著美國商務部有意放行輝達 (NVDA-US) 的 H200 晶片銷往中國，據路透報導，中國業者 2026 年擬採購輝達超過 200 萬顆 H200 晶片，但現階段庫存僅 70 萬顆，也迫使輝達向台積電 (2330-TW)(TSM-US) 要求增產。業界看好，除了輝達外，超微 (AMD-US) 也可望獲得美國商務部核准銷往中國，台積電將迎來急單，成為大贏家。

統一企業新市物流園區開幕 羅智先：投資達百億元並將持續投入

統一企業 (1216-TW) 集團台南「新市物流園區」歷經 5 年投資，周一 (29 日) 舉行謝土暨開幕啟用典禮。園區基地土地為統一企業自有，面積約 2.59 萬坪，第一期工程已完工，總樓地板面積達 5 萬坪，整體投資金額達 100 億元。園區主要建物包括地下一層至地上層的物流中心大樓，以及地下一層至地上 6 層之物流營運總部大樓。

大同完成董事改選 董座張榮華：2026 年聚焦三大主軸實現彎道超車

大同 (2371-TW) 周二 (30 日) 召開股東臨時會，並完成董事改選，董事名單皆通過。董事長張榮華表示，2026 年大同將持續深耕核心事業，聚焦電力與資訊、能源與科技、家電與地產三大主軸，實現彎道超車。

央行罕見致函經濟學人 8 個面向反駁「台灣病」

對於 11 月 13 日經濟學人刊載「台灣榮景的潛藏風險 (The hidden risks in Taiwan’s boom)」等文警告「台灣病」，台灣央行周二 (30 日) 罕見以致函經濟學人方式，對市場回應 8 個方向。

〈景氣燈號〉續亮黃紅燈！AI 應用續旺 11 月景氣分數 37 分為 9 個月新高

受惠 AI 應用需求強勁以及年底消費旺季效應，國發會周一 (29 日) 發布 11 月景氣概況，11 月景氣對策信號綜合判斷分數為 37 分，較上月增加 2 分，燈號續呈黃紅燈 。此分數不僅呈現連續上升趨勢，更創下自今年 2 月以來的 9 個月新高紀錄 。

