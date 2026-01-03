台股衝破2萬9創高、美方放行輝達H200台積迎急單、統一新市物流園區開幕 本周大事回顧
鉅亨網記者劉玟妤 台北
台股周五 (2 日) 迎來 2026 年首個交易日，在台積電大漲下，帶動大盤衝上 29349.81 點，創歷史新高紀錄；美方有意放行輝達 H200 晶片銷往中國，台積電迎急單；統一台南「新市物流園區」周一 (29 日) 正式啟用開幕，以下為本周大事回顧。
2026 年首個交易日 台積電飆天價點火 大漲 386 點收 29349 點新高
台股周五 (2 日) 迎來 2026 年首個交易日，在台積電大漲收在歷史新高 1585 元下，帶動加權指數大漲 386.21 點或 1.33%，來到 29349.81 點收盤新高，交易量大增至 6488 億元。
美方有意放行 中企大量採購輝達 H200 台積電迎急單
隨著美國商務部有意放行輝達 (NVDA-US) 的 H200 晶片銷往中國，據路透報導，中國業者 2026 年擬採購輝達超過 200 萬顆 H200 晶片，但現階段庫存僅 70 萬顆，也迫使輝達向台積電 (2330-TW)(TSM-US) 要求增產。業界看好，除了輝達外，超微 (AMD-US) 也可望獲得美國商務部核准銷往中國，台積電將迎來急單，成為大贏家。
統一企業新市物流園區開幕 羅智先：投資達百億元並將持續投入
統一企業 (1216-TW) 集團台南「新市物流園區」歷經 5 年投資，周一 (29 日) 舉行謝土暨開幕啟用典禮。園區基地土地為統一企業自有，面積約 2.59 萬坪，第一期工程已完工，總樓地板面積達 5 萬坪，整體投資金額達 100 億元。園區主要建物包括地下一層至地上層的物流中心大樓，以及地下一層至地上 6 層之物流營運總部大樓。
大同完成董事改選 董座張榮華：2026 年聚焦三大主軸實現彎道超車
大同 (2371-TW) 周二 (30 日) 召開股東臨時會，並完成董事改選，董事名單皆通過。董事長張榮華表示，2026 年大同將持續深耕核心事業，聚焦電力與資訊、能源與科技、家電與地產三大主軸，實現彎道超車。
央行罕見致函經濟學人 8 個面向反駁「台灣病」
對於 11 月 13 日經濟學人刊載「台灣榮景的潛藏風險 (The hidden risks in Taiwan’s boom)」等文警告「台灣病」，台灣央行周二 (30 日) 罕見以致函經濟學人方式，對市場回應 8 個方向。
〈景氣燈號〉續亮黃紅燈！AI 應用續旺 11 月景氣分數 37 分為 9 個月新高
受惠 AI 應用需求強勁以及年底消費旺季效應，國發會周一 (29 日) 發布 11 月景氣概況，11 月景氣對策信號綜合判斷分數為 37 分，較上月增加 2 分，燈號續呈黃紅燈 。此分數不僅呈現連續上升趨勢，更創下自今年 2 月以來的 9 個月新高紀錄 。
銀價居高不下 國巨傳出今年起調漲部分磁珠產品價格
被動元件大廠國巨 *(2327-TW) 繼調漲鉭電容報價後，旗下普思 (PULSE) 也傳出將針對部分磁珠（Ferrite Bead）產品實施價格調整，並於 2026 年 1 月 1 日起生效。
