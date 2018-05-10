台積電4月營收回檔 降到818.7億元 月減21%

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今(10)日公告 4 月營收，達 818.7 億元，較 3 月下滑 21%，不過仍較去年同期成長 44%，累計前 4 月營收為 3299.4 億元，較去年同期仍成長 13.5%，以台積電第 2 季預估值來看，5、6 月營收仍有修正壓力。

台積電第 2 季受智慧型手機需求放緩影響，營運看法轉趨保守，整季營收估達 78-79 億美元，季減 7-8%，以台積電美元兌新台幣匯率假設 29.2 元計算，第 2 季營收約落在 2278-2307 億元之間，毛利率也估跌到 47-49%，跌破 5 成水準，營益率 35-37%，同樣較第 1 季減少。

從新台幣營收來看，台積電 5、6 月營收恐仍持續修正，單月營收有跌破 800 億元風險。

台積電第 2 季展望保守，主因在智慧型手機晶片需求持續修正，壓抑整季表現，所幸高速運算需求仍持穩，尤其是 AI(人工智慧) 應用面擴散，推升高速運算需求成長，台積電今年下半年將放量的 7 奈米製程，多數開案也都集中在高速運算相關，顯示市場前景看俏。

至於原先第 1 季很熱的虛擬貨幣產品，台積電坦言，價格波動很大，因此並未納入整體表現預估，但第 2 季營收仍可較第 1 季成長；這也代表台積電下修全年表現，主因仍在智慧型手機需求不佳。

台積電也下調全年展望，估全年營收以美元計算，約較去年成長 1 成，低於原先董事長張忠謀年初法說時的預估 10-15%，但整體表現還是優於產業平均。

台積電營運修正，也呼應了董事長張忠謀日前接受國際媒體專訪時的看法一致，張忠謀直言，美中貿易戰延燒，恐影響蘋果供應鏈需求，最後間接影響台積電，此挑戰是他從未遇見過的情形。

儘管如此，台積電中長期營運仍可持穩向上，原因包含行動裝置晶片內含價值提升，晶片將導入更多包含人臉辨識、AR、VR 與 3D 感測相關新興應用，另外高速運算包含虛擬貨幣與人工智慧等需求也看升，至於車用與物聯網市場規模也逐步放大，可望持續推升半導體產值與台積電營運成長。