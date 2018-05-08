2013年「削減恐慌」之後 新興市場央行的挑戰才正開始

自 2013 年「削減恐慌」結束之後，新興市場的央行正面臨著最嚴峻的考驗。投資者認為聯準會 (Fed) 將持續升息至 2019 年，導致美元兌新興市場貨幣在過去一個月飆升。

「削減恐慌」(Taper Tantrum)，是指市場對聯準會貨幣緊縮政策所帶來的預期恐慌現象，首發生於 2013 年 6 月。

隨著 10 年期美債殖利率上升，債券買家變得更具選擇性並要求更多，俄羅斯債和阿根廷債的銷售，因此被取消或推延。基於通膨將加速和預算赤字擴大，新興市場的政策制定者已開始採取行動。

阿根廷央行將利率上調驚人的 1275 個基點至 40%，以抑制比索的拋售潮。俄羅斯則對進一步的貨幣寬鬆政策踩剎車。土耳其正在尋求降低其經常帳戶赤字的方式，印尼則是燃燒其外匯存底以支撐其貨幣。

聯準會主席鮑威爾本週二 (8 日) 將在蘇黎世發表談話，市場人士解讀，這可能為下一波市場走勢定下基調，若 Fed 釋出鷹派的前景，這可能會推使美債殖利率走升，並從新興市場資產吸收資金。

根據美國銀行美林證券的數據，在亞洲新興市場，流入股票和債券在內的整體資金流量，是 2014 年以來最慢的。

新興市場央行解決困境的做法

阿根廷央行面臨的考驗是最嚴峻的，該國在 8 天內將利率大幅上調 1275 個基點至 40%，以抑制比索的拋售潮，比索今年已下跌 15%。瑞士銀行全球財富管理公司新興市場的投資長 Jorge Mariscal 表示，升息以及宣布緊縮財政目標，是正確的方向，但比索將繼續受到美元走強的影響。

阿根廷央行升息 3 次共 1275 個基點

在土耳其，經常帳戶赤字擴大和消費者通膨率接近歷史新高，預期借貸成本將提升，央行總裁 Murat Cetinkaya 已開始緊縮貨幣政策，今年升息 75 個基點。

俄羅斯央行則不再表示會進一步降息。印尼央行透過出售創紀錄的外匯存底來支持印尼盾，並警告利率可能會需要提升。