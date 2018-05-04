〈新興市場資金逃〉新興市場沒有最糟只有更糟？阿根廷升息600個基點難阻貶勢

阿根廷披索的跌勢沒有最糟，只有更糟。周四跌幅重達 5.16%，兌美元來到 22.249，創下 2015 年馬里克政府上台轉向自由經濟後的最大跌幅。

阿根廷披索是目前表現最差的新興市場貨幣，今年以來跌幅重達近 20%；近一年來跌幅更重達 45.33%。

美元兌阿根廷披索日線走勢圖 (近一年以來表現)

阿根廷央行 (BCRA) 才剛於 4 月 27 日調升基準利率 300 個基點，昨 (3) 日又調升 300 個基點，國債 7 天回購利率來到 33.25%，但一周內連升 2 次關鍵利率的舉措並未奏效，顯然未能阻止披索的跌勢。

阿根廷央行今年來已動用 2/3 外匯存底阻貶

摩根士丹利表示，國內外因素都將讓阿根廷披索保持高波動率和高風險溢價，而且阿根廷央行今年已經動用近三分之二的外匯存底，預期將透過進一步升息來因應披索的貶勢。

《彭博社》報導，阿根廷央行升息似乎重申應對惡性通膨的決心，但同時也在美元飆升和國內脆弱的經濟間陷入困境，即使央行拋匯和突然升息，也未能阻止披索貶值。

瑞士信貸銀行布宜諾斯艾利斯的策略師丹尼爾喬多斯預期，央行為阻止披索的貶勢，可能透過進一步升息來因應。

洛杉磯 TCW 集團新興市場主權研究總監 Mauro Roca 表示，阿根廷央行可以整合所有金融工具來穩定匯率市場，但最好還是不要過度依賴外部波動。換言之，也就是阿根廷央行不要和全球趨勢抗衡對作。

4/16 以來 外資自新興市場債券加速撤回 55 億美元

事實上，自 4 月 16 日以來，外國投資人已自新興市場債券市場撤回了超過 55 億美元的資金，更超過 2013 年 5 月「減債恐慌」（taper tantrum）的速度。

不過，2018 年前 3 個月新興市場資金淨流入達到 770 億美元，仍是 4 年來最大的淨收益。

美元、美債殖利率急漲 美元計價借貸成本大增

本周國際結算銀行數據顯示，去年債券銷售額創紀錄成長 22％，將新興市場債券的年增率推高 10％，並來到 3.7 兆美元，而近 2 周來，美元上漲近 3%；10 年期美債殖利率 4 年來首次突破 3％以上，都使得新興市場以美元計價的借貸成本大為增加。

除了阿退廷披索周三貶幅重達 5.16% 外，土耳其里拉兌美元的貶幅更重達 5.3%。國際金融協會（IIF）指出，這兩國去年發行美元計價債券規模分別達 3,57 億美元和 2,31 億美元，美元升值會增加其還債負擔。