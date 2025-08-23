鮑爾暗示可能降息後 Fed哈瑪克續唱反調稱不急著寬鬆

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-23 02:14

根據《CNBC》報導，克里夫蘭聯準會總裁哈瑪克 (Beth Hammack) 周五表示，只要通膨仍構成威脅就會對降息感到猶豫。她的立場與市場樂觀情緒形成對比，美國主要指數在今早聯準會主席鮑爾今於傑克森霍爾年會暗示「可能需要」降息後大漲。

克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克強調美國通膨柔高於目標，需維持適度緊縮政策。(圖:Reuters/TPG)

哈瑪克強調，美國通膨已高於央行設定的目標 4 年，需要維持適度緊縮政策立場。

哈瑪克表示，她認為鮑爾的發言顯示了正確的政策立場，以及展現了對 9 月決策保持開放態度。但她強調，自己認為，美國通膨已高於目標 4 年，必須加以控制，因此需要維持適度緊縮的政策立場，讓通膨回到目標水準。

值得注意的是，她在周四才在接受《雅虎財經》(Yahoo! Finance) 專訪時直言：「如果明天要開會，我看不到有理由去降息。」

對中性利率看法偏鷹派

她表示，由於中性利率水準並不遙遠，因此希望維持緊縮政策讓通膨回到目標。哈瑪克強調，她不希望政策轉為寬鬆，擔心這可能重新引發通膨壓力。

市場降息預期飆升

聯準會自 2024 年 12 月以來一直將基準利率維持在 4.25%-4.5% 區間。

鮑爾演說後，期貨交易員根據芝商所 FedWatch 工具，對 FOMC 9 月降息的機率定價接近 90%。

不過，堪薩斯城聯準會總裁施密德（Jeffrey Schmid）周四也在《CNBC》訪問中對降息表達懷疑。他今年是 FOMC 投票成員，但要到 2028 年才會再次投票。

哈瑪克的鷹派立場凸顯聯準會內部對貨幣政策方向的分歧。儘管鮑爾為降息開了扇門，但部分地區聯準會總裁仍對過快放鬆政策感到擔憂。