鮑爾暗示可能降息後 Fed哈瑪克續唱反調稱不急著寬鬆
根據《CNBC》報導，克里夫蘭聯準會總裁哈瑪克 (Beth Hammack) 周五表示，只要通膨仍構成威脅就會對降息感到猶豫。她的立場與市場樂觀情緒形成對比，美國主要指數在今早聯準會主席鮑爾今於傑克森霍爾年會暗示「可能需要」降息後大漲。
哈瑪克強調，美國通膨已高於央行設定的目標 4 年，需要維持適度緊縮政策立場。
哈瑪克表示，她認為鮑爾的發言顯示了正確的政策立場，以及展現了對 9 月決策保持開放態度。但她強調，自己認為，美國通膨已高於目標 4 年，必須加以控制，因此需要維持適度緊縮的政策立場，讓通膨回到目標水準。
值得注意的是，她在周四才在接受《雅虎財經》(Yahoo! Finance) 專訪時直言：「如果明天要開會，我看不到有理由去降息。」
對中性利率看法偏鷹派
哈瑪克承認，她對既不刺激也不限制經濟活動的「中性」利率看法，比多數其他聯準會官員更高。這位前高盛 (GS-US) 高階主管今年不是利率決策聯邦公開市場委員會的投票成員，但將在 2026 年擁有投票權。
她表示，由於中性利率水準並不遙遠，因此希望維持緊縮政策讓通膨回到目標。哈瑪克強調，她不希望政策轉為寬鬆，擔心這可能重新引發通膨壓力。
市場降息預期飆升
聯準會自 2024 年 12 月以來一直將基準利率維持在 4.25%-4.5% 區間。
鮑爾演說後，期貨交易員根據芝商所 FedWatch 工具，對 FOMC 9 月降息的機率定價接近 90%。
不過，堪薩斯城聯準會總裁施密德（Jeffrey Schmid）周四也在《CNBC》訪問中對降息表達懷疑。他今年是 FOMC 投票成員，但要到 2028 年才會再次投票。
哈瑪克的鷹派立場凸顯聯準會內部對貨幣政策方向的分歧。儘管鮑爾為降息開了扇門，但部分地區聯準會總裁仍對過快放鬆政策感到擔憂。
這種分歧反映出政策制定者在平衡通膨控制與經濟成長支撐之間面臨的挑戰，特別是在通膨持續高於 2% 目標的情況下。
