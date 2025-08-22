Fed理事庫克被控房貸詐欺 川普：不辭職就等著被炒魷魚！

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-08-22 22:51

綜合外媒周五（22）日報導，美國總統川普表示，若聯準會理事庫克（Lisa Cook）不主動辭職，他將開除她。庫克被指控在房貸申請中，將兩處不同房產同時申報為主要住所，涉嫌房貸詐欺，司法部已宣布將展開調查。

聯準會理事庫克表示自己不會因被霸凌而下台。(圖:Reuters/TPG)

「她做的事很糟糕，」川普在白宮博物館的臨時訪問中對記者說道，「所以如果她不辭職，我就開除她，」他說。

被控房貸詐欺

聯邦住房金融局局長 Bill Pulte 本周公開指控庫克涉嫌房貸詐欺，聲稱她同時將兩處不同房產申報為主要住所。並已將此案移送司法部進行刑事調查，司法部周四透露將對庫克展開調查。

Pulte 是聯準會主席鮑爾的強烈批評者，積極支持川普要求聯準會降息的呼籲，自揭露指控以來持續在社群媒體上攻擊庫克。

川普先前已要求庫克因相關指控立即辭職。司法部律師 Ed Martin 被廣泛視為總統忠誠者，敦促鮑爾立即撤換庫克，儘管依法聯準會主席並沒有權利這麼做。

庫克拒絕屈服

庫克的投票立場一直與鮑爾一致。在聯準會上月最近一次會議後，她支持多數意見維持利率不變。庫克周三表示，她「無意因為推特上提出的一些問題而被霸凌下台」。

「我從媒體得知，FHFA 局長 William Pulte 在社群媒體發文說他要進行刑事移送，根據的是四年前我加入聯準會之前的房貸申請，」庫克在聲明中說。

「作為聯準會成員，我確實打算認真對待任何關於我財務歷史的問題，因此我正在收集準確資訊來回答任何合理問題並提供事實，」她說。

政治施壓升級

這起事件凸顯川普對聯準會施加政治壓力的企圖，以及對央行獨立性的潛在威脅。若庫克被迫離職，將為川普提供重新提名候選人、重塑聯準會的機會。