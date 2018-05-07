〈新興市場資金逃〉「削減恐慌」將發生？新興市場貨幣下跌但尚未出局

從 2016 年中到 2017 年底，美債殖利率幾乎漲了一倍，但新興市場貨幣和股市抵抗住這種吸引力，依然上揚，然而在 4 月美債殖利率突破 3% 門檻後，投資者情緒明顯也改變，新興市場資產的資金正在外逃中，但專家認為情況沒那麼糟。

10 年期美債殖利率過去 5 年走勢

2016 年中至 2017 年底，WisdomTree 新興市場貨幣主動型 ETF(CEW) 在 18 個月內上漲了 9％，而新興市場股票上漲 35％。貨幣和股票幾乎總是朝著相同的大方向前進。但過去一個月，該貨幣基金已經下跌 3.5％，Vanguard FTSE 新興市場 ETF(VWO) 下跌 3.8％。

全球金融背景變化不大，除了 10 年期美債殖利率觸及 3％門檻之外，但投資者的情緒明顯有所改變。國際金融研究所資本市場主管 Sonja Gibbs 表示，4 月份發生的事件和殖利率跨過 3％門檻，某方面打破了平衡。該智庫最近公佈一項關於資金流動的「反轉警報」，其中包括最有可能對新興市場投資者產生恐怖影響的一個詞：「削減恐慌」(taper tantrum)。

「削減恐慌」出現於，當全球金融市場發現聯準會真的要逐漸削減 (taper) 量化寬鬆的規模之後，全球市場集體陷入了癲狂狀態。

國際金融協會 (IIF) 投資基金認為：「新興市場債務流動方式，讓人想起 2013 年 5 月的削減恐慌。」當時的聯準會主席 Ben Bernanke 宣布將逐步取消量化寬鬆政策，引發新興市場股票在 6 週內下跌超過 15％。

然而道富全球市場新興市場策略師 Eamon Aghdasi 表示：「我不擔心聯準會的政策會抑制市場對於風險資產的需求，但貨幣可能會呈現較大的區間波動。」

他認為，全球經濟現況比 5 年前健康很多，歐盟 2013 年中期時，因連續的主權債務危機陷入衰退，對比現在，歐盟正在以 2％的速度增長。此外，世界第二大經濟體中國也處於增長趨於穩定狀態。

新興市場也從內部開始茁壯，減少了對外國資金的依賴，印度和巴西的經常賬戶赤字，從 4 年多前占 GDP 4% 的程度降至目前低於 1% 的水平。

這些國家和其他地方的通膨率正接近歷史低點 (阿根廷除外)，安聯投資的資深新興市場債券投資組合經理 Naveen Kunam 表示：「現今與 2013 年狀況不能相比，當時的央行在經濟疲弱時，仍不得不升息。」

而他贊成基本面穩健的貨幣貶值，比如印尼盾從 1 月底的高點已下跌 5％，俄羅斯盧布則下跌了 11％。

但目前全球經濟面臨一個 2013 年時沒有的威脅：美國總統川普希望將貿易規則重寫，改成利於美國的貿易環境，新興市場為生產鏈中的重要角色之一，若美中貿易戰開打，新興市場將被拖累。

國際金融協會的 Gibbs 指出：「這是一個人們不知該如何進行定價的風險因素，但它顯然不是朝正面的方向前進。」