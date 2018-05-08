二度習金會 川金會前再晤 向美傳遞四點訊息

時隔 40 天，北韓領導人金正恩再度訪問中國大陸，會見大陸領導人習近平。這場二度「習金會」在美國總統川普與金正恩見面之前的「川金會」前曝光，別具政治意涵，似乎向美國傳遞特定訊息。

二度習金會 8 日在大連登場，習近平指出，金正恩在當前朝鮮半島局勢深刻複雜演變的關鍵時刻，時隔 40 多天，再次專程來華會晤，體現了中朝兩國關係，他給予高度評價，願同金正恩為實現朝鮮半島長治久安、促進地區和平穩定繁榮努力。



▲二度習金會 8 日在大陸大連市登場。（圖／翻攝新華社 , 2018.05.08 )

金正恩表示，今年 3 月以來，朝中友誼和朝鮮半島形勢都取得了富有意義的進展，這次他再次來到中國大陸與習近平見面，希望同中方加強戰略溝通和合作，推動朝中友誼深入發展，促進地區和平穩定。

習近平隨後強調，今年 3 月，他已經與金正恩達成四點共識：

第一，中朝傳統友誼是雙方共同的寶貴財富，發展中朝友好合作關係是雙方堅定不移的方針，也是唯一正確選擇。

第二，中朝同為社會主義國家，雙邊關係具有重大戰略意義，要加強團結合作、交流互鑒。

第三，兩黨高層交往，對於引領雙邊關係具有不可替代的重大作用，雙方應保持經常往來，加強戰略溝通，增加理解互信，維護共同利益。

第四，夯實民間友好基礎是推進中朝關係發展的重要途徑，應通過多種形式，加強兩國人民交流往來，為中朝關係發展營造良好民意基礎。在雙方共同努力下，各項共識正在得到良好的貫徹落實。

習近平也指出，大陸支持北韓堅持半島無核化，也支持朝美對話協商，解決半島問題，願繼續同有關各方一道，為全面推進半島問題和平對話解決進程，實現地區長治久安發揮積極作用。

金正恩回應，實現朝鮮半島無核化是北韓始終如一的明確立場，只要「有關方面」消除對北韓敵視政策和安全威脅，北韓沒有必要擁核，無核化是可以實現的。他希望通過朝美對話建立互信，有關各方負責任地採取分階段、同步性的措施，全面推進半島問題政治解決進程，最終實現半島無核化和持久和平。