本週操盤筆記 (0507-0511)：

一. 中國四月 M2 貨幣供給量：

隨著中國人行 (PBoC) 持續執行去槓桿的的緊縮性貨幣政策，市場預估，中國四月 M2 貨幣供給量年增率，仍將會低於雙位數增速；惟社會融資規模估將自前月的 1.35 兆人民幣，小幅增至 1.33 兆人民幣。

二. 美國聯準會 (Fed) 主席鮑威爾 (Jerome Poewll) 發表談話：

本週 Fed 主席鮑威爾將參加瑞士央行 (SNB) 和國際貨幣基金組織 (IMF) 舉辦的「貨幣政策對全球金融狀況和國際資本流動影響」會議上發表演講，市場廣泛關注鮑威爾可能將就 Fed 目前的貨幣政策框架，作出進一步闡述。

甫結束的五月 Fed 利率會議，Fed 再次提及了前主席葉倫 (Janet Yellen) 主政後期曾拋出的「對稱性通膨目標」，該政策暗示，若未來美國通膨率飆破 2%，Fed 也不會進行激進的鷹派升息。

三. Google I/O 2018 開發者大會登場 ：

一年一度的科技盛事 Google I/O 2018 開發者大會即將於本週二 (8 日) 正式登場，而按照過去經驗，Google 皆會在開發者大會上，發布未來即將推出的新功能、軟體服務、應用工具等。

市場預期，今年 Google 開發者大會估將發布新的 Android 作業系統更新「Android P」，並且可能亮相全新的 Google 汽車。

四. 美國四月通膨率 CPI：

本週美國將公布重要經濟數據，即通膨指標之一的消費者物價指數 (CPI)，目前市場預期美國四月 CPI 年增率將升至 2.50%、四月核心 CPI 將升至 2.20%，進一步跨越 Fed 的 2% 通膨目標。

而上週 Fed 最關注的通膨數據：核心個人消費支出 (Coe PCE)，三月份年增率數值則報 1.90%，創下逾一年以來的最大增幅；綜合多項通膨數據皆顯示，美國通膨率仍走在正向的軌道之上。