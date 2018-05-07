康菲石油收押PDVSA資產 恐加速委國貨幣貶值

《路透》報導，美國石油公司康菲 ConocoPhillips (COP-US) 已經開始強制收押委內瑞拉國營原油公司 PDVSA 的加勒比地區資產，來執行 20 億美元的石油國有化項目仲裁裁決。

Conoco 股價日線趨勢圖

這家美國公司 Conoco 已瞄準了庫拉索島 Curacao、博內爾島 Bonaire 、和聖尤斯特歇斯島 St. Eustatius 上的目標設施，這些地區及資產都是原 PDVSA 用於加工、儲存、和混合出口石油的關鍵產能。其中一位消息人士稱，它收到了法院的附件凍結了資產，無法使其他買主併購。

Conoco 的合法法律手段可能會進一步損害 PDVSA 的石油收入和該國正瓦解的經濟。委內瑞拉幾乎完全依賴石油出口為稅收，而石油收入也從高峰期以來，出口下滑了三分之一，煉油廠產出量也僅為原來的 31%。

委內瑞拉目前正陷入嚴重的經濟困境、嚴重的藥品和食品短缺、以及人民日益的外流。其貨幣嚴重貶值，據週日 (6 日) 的《dolartoday》非官方貨幣數據顯示，去年底 1 美元可兌 8 萬玻利瓦水位，目前 1 美元卻能兌 643571 玻利瓦 (Bolivar，委內瑞拉幣)。

委內瑞拉貨幣玻利瓦兌 1 美元 / 圖：dolartoday

據了解，目前委內瑞拉和 PDVSA 欠 Conoco 的總金額約 330 億美元，也是所有公司中規模最大的。Conoco 發言提道，「對（委國及加勒比地區）社區造成的任何潛在影響都是 PDVSA 非法徵用我們資產以及忽視 ICC 法庭判決的結果」。

PDVSA 在加勒比地區擁有相當多的資產。在博內爾島 Bonaire，就擁有 1000 萬桶的 BOPEC 碼頭，為客戶提供物流和燃料出貨服務，特別是在亞洲客戶。在阿魯巴 Aruba，PDVSA 及其子公司 Citgo 租賃了一座煉油廠和一座倉庫。

在聖尤斯特歇斯島 St. Eustatius，PDVSA 從美國的 NuStar 能源公司 (NS-US) 擁有 Statia 碼頭的租用儲油罐，根據法院命令，該公司擁有 400 萬桶以上的委內瑞拉原油。NuStar 發言人 Chris Cho 提道，NuStar 意識到訂單並會評估法律和商業選擇，但不會改變其盈利前景。

消息人士稱，PDVSA 上週五 (4 日) 下令將其加勒比海域航行的油輪返回委內瑞拉，以避免法庭採取行動。近年來，委內瑞拉原油的貨物因未付運費和相關債務而被扣留或扣押。

一位熟悉法庭程序的消息人士說，Conoco 的行為會危及 PDVSA 向中國運輸石油或從博內爾島出口庫存的能力。

埃克森美孚 Exxon Mobil (XOM-US) 也提出了 2 項獨立的仲裁申請。