希臘債務危機持續緩解 銀行業通過歐洲央行年度壓力測試

周六，歐洲央行表示，希臘主要商業銀行在最近由歐洲央行組織的壓力測試中順利過關，這讓市場減輕了對希臘經濟的擔憂。

歐洲央行組織的壓力測試模擬了樓市崩盤、經濟再次出現衰退的情況，包括比雷埃夫斯銀行、希臘國家銀行、阿爾法銀行、Eurobank Ergasias 等希臘主要銀行經受住了考驗。這意味著原本用於支持希臘銀行系統的 200 億歐元現在可以用作其他用途。

希臘最大的銀行比雷埃夫斯銀行通過了壓力測試的不利情景，其普通股一級資本比率為 5.9%，高於歐盟法定最低值 4.5%。比雷埃夫斯在一份電子郵件聲明中表示，它仍然致力於執行增資計劃，以確保它始終保持在要求之上。

實際上，今年 2 月，穆迪就上調了希臘主要商業銀行的信用評級。

穆迪將希臘比雷埃夫斯銀行和希臘國家銀行的長期存款評級從 Caa3 上調為 Caa2，同時確定了阿爾法銀行、Eurobank Ergasias 以及 Attica 銀行的長期存款評級為 Caa3。

穆迪同時也將比雷埃夫斯銀行和希臘國家銀行的交易對手評估風險（CRA）從 Caa2(cr) 上調至 B3(cr)，將阿爾法銀行和 Attica 銀行的該項評級從 Caa2(cr) 上調至 Caa1(cr)，將 Eurobank Ergasias 的該項評級確定為 Caa2(cr)。

不過，當時穆迪表示：

儘管希臘銀行的評級得到上調，但存款評級仍然處在 Caa 級，這也反映出了當前希臘的資本管控和儲戶無法立刻提取存款總額的事實。希臘銀行仍面臨着巨大的挑戰。

自 2009 年末開始，因為希臘公債水平增長迅猛，投資者紛紛關注希臘償還債務的能力，主權債務危機的恐懼正逐漸醞釀。由債券利差擴大和信貸違約掉期的風險保險成本（對比其他歐元區國家，尤其是德國）表明，這導致信心危機。

希臘公債在 2010 年 4 月被降級至垃圾債券評級，敲起金融市場的警鐘。2010 年 5 月 2 日，歐元區國家和國際貨幣基金組織同意向希臘提供 1100 億歐元紓困貸款，條件是實行緊縮措施。2011 年 10 月，歐元區領袖同意提供第二輪 1300 億歐元紓困貸款，條件是不單只要實行另一套緊縮方案，更要所有私人債權人同意希臘債務重組，將債務負擔由預計 2012 年占 GDP 198% 降至 2020 年前占 GDP 121%。

2015 年 1 月 25 日，希臘國會大選，激進左派聯盟（Syriza）擊敗保守新民主黨（New Democracy Party），以逾 36% 得票率贏得勝選，成為歐洲第一個公開反對撙節政策而當選執政的政黨。激進左派聯盟要求與歐盟、歐洲央行和 IMF 重新談判高達 2400 億歐元的希臘紓困案，並削減希臘部分的沉重外債。

2017 年 6 月，歐元區財長同意結束對希臘執行第三輪救助協議情況的新一輪審查，向希臘發放下一筆 85 億歐元救助貸款。這一進展使希臘再一次避免了債務違約風險，同時為這個已受債務危機困擾多年的國家最終走出危機創造了條件。

『新聞來源／華爾街見聞』